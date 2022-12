«No venimos nunca más»: Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton se llevan gran sorpresa en sus vacaciones

Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton se enrolaron en un viaje de vacaciones junto a su familia para celebrar en este periodo festivo.

La parejita que ya lleva casi dos años juntos, se conocieron mientras trabajan en Chilevisión, específicamente en «La Noche es Nuestra» y «Que Viva la Pipol». Han pasado por altos y bajos, pero aún así gana el amor.

El viaje en el esta se da un contexto de descanso. No obstante, la preparación no fue fácil, «La Fier» debía obtener un permiso de su ex esposo para viajar junto a su hija, Pascuala.

A tan solo una semana de su viaje, recibió la autorización por parte del padre. El pasado lunes «La Fiera» compartió a través de Instagram que se encontraba en camino a su destino. «Nos vamos al Caribe con toda la familia», comentó en una historia.

¿Qué les pasó a Pamela Díaz y JP Cretton?

«La Fiera» subió unas cómicas historias en su Instagram, donde se puede ver a la parejita en medio de un recinto hotelero.

El videíto esta en blanco y negro, primera señal que nos da los tortolitos de la mala experiencia. A los ex rostros de CHV se les ve caminando de la mano, en la cara de Pamela Díaz logramos divisar un poco de risa, mientras que a Jean Philippe Cretton se ve más disgustado por la situación.

«La poni el blanco y negro para que no se note la desgracia, somos unos yetas», se le escucha al animador.

«No venimos nunca más a Cancún», agregó Díaz entre carcajadas..

«La próxima vez que salgamos de vacaciones vamos a Canadá, a ver si sale el sol en la hu…, porque esta playa», comenta Cretton un poco hastiado.

Entre risas, Pamela Díaz dice «No hay sol, people».

Revisa la historia de los tortolitos aquí: