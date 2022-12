«Tiene las tetas caídas»: Denise Rosenthal recuerda las duras críticas a su cuerpo

Denise Rosenthal dejó la grande el pasado 4 de diciembre cuando asistió a la ceremonia de los Premios MUSA 2022. Esto le valió una serie de buenos comentarios, pero también criticas como las de Marcela Vacarezza.

«Cuando veo este tipo de cosas no me escandalizo ni me extraña. Soy partidaria de que cada cual es libre de hacer, y de presentarse como sea y quiera», comenzó diciendo la presentadora de televisión en Twitter.

Igualmente, Vacarezza agregó: «luego digo ‘me gustaría ver a mi hija así?’ Y reconozco que no. Hasta ahí no más me llega», cerró Marcela Vacarezza en su red social, tras la potente respuesta de Denise Rosenthal a toda la mala leche.

Ahora, la cantante chilena dijo presente en «Pero con Respeto», conducido por Julio César Rodríguez, en el que volvió a referirse al tema, reflexionando sobre la sociedad chilena.

La nueva respuesta de Denise Rosenthal en Pero con Respeto

«La gente tal vez no está acostumbrada a estas performance, porque igual el espacio daba una alfombra roja y eso se ve en cualquier alfombra roja del resto del mundo», señaló Denise Rosenthal en el espacio de Chilevisión, según consignó La Hora.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que la intérprete de «Agua Segura» contestó a las personas que apuntaron directamente a su cuerpo.

«Qué voy a hacer, quedarme leyendo los comentarios malos, que tiene las tetas caídas, puras cuestiones que son malas», dijo la cantante chilena.

Asimismo, Denise Rosenthal también reflexionó: «la gente no está acostumbrada a vez la naturaleza del ser humano y hay que naturalizarlo, si la belleza existe, cada uno es libre, se hace con respeto», agregó.

Finalmente, la artista nacional rescató algo bueno en el contexto de los malos comentarios de los ciberociosos. «hay que generar debate y yo creo que eso estuvo bueno de todo lo sucedido», precisó.