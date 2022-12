«Toquen la puerta, si quieren reviéntenla»: Naya Fácil vuelve a las redes con desafiantes declaraciones

Naya Fácil sigue dando que hablar después de comunicar que tenía orden de arresto. La chiquilla volvió a su cuenta de Instagram donde actualiza a sus seguidores, después de haber desaparecido.

«Nayadeth no podrá subir historias hoy, ya que no se encuentra con su celular, estamos a la espera. Espero comprendan y le manden buena energía y ella no está pasando un buen momento», fue el mensaje que dejó alguien en las historias de la influencer, sembrando la incertidumbre entre sus fans.

No obstante, no pasó mucho tiempo para que Naya Fácil volviera a su perfil en la plataforma. Fue a través de las mismas historias de Instagram donde la influencer actualizó su estado emocional. Además, también envió un potente mensaje con relación a la orden de arresto.

La desafiante declaración de Naya Fácil en redes sociales

«En este momento yo me encuentro acá en mi casa, no me voy a mover de acá más, no tengo por qué, voy a subir historias comunes y corrientes, es mi casa, es mi lugar», inició la chiquilla en su perfil, aburrida de la situación.

Pero Naya Fácil no se quedó en lo anterior y volvió a responder a los seguidores que le aconsejan entregarse.

«Mucha gente me dice que por qué no me voy a entregar, chiquillos, si yo me voy a entregar me van a llevar a Caldera, automáticamente. Yo tengo este tipo de orden, porque no yo asistí al día que me habían llamado, entonces, la orden es para poder asistir. Si yo me voy a entregar me van a llevar 9 o 10 horas en un carro, y yo no voy a ir ahí», aseguró la influencer.

Asimismo, según consignó Corazón, Naya Fácil hizo un sincero descargo sobre lo que ha estado viviendo en los últimos días.

«Yo voy a empezar a hacer mi vida común y corriente, ya me harté de esta situación, me harté de la señora (alcaldesa de Caldera). Estoy muy mal, me siento mal por dentro, siento mucha pena, siento mucha rabia. Sé que la cag… me la mandé yo y la pena y la rabia la tengo conmigo, pero son hue… que pasan», agregó.

Para cerrar sus palabras, envió un desafiante mensaje con relación a una posible «visita» a su casa.

«Si quieren venir los polis a mi casa, que vengan, toquen la puerta, si quieren reviéntenla, pero yo no voy a salir, aunque ustedes vengan, ya me cansé. Estoy chata de esta situación, estoy llena de comentarios y nadie sabe lo que uno está pasando realmente. Acá está mi casa, vengan, yo me voy a bañar, me voy a arreglar y voy a hacer mi vida normal», señaló Naya Fácil.