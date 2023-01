«A costa de enfermarme»: Magdalena Müller se sinceró sobre las críticas a su cuerpo

Magdalena Müller, desde muy pequeña se integró al mundo de la actuación. Fue con «Amango» que su carrera dio un giro y se disparó. La actriz, partió con proyectos juveniles y terminó en teleseries de alto impacto de hoy en día.

Actualmente se encuentra interpretando un personaje en «Juego de Ilusiones», la nueva teleserie de Mega, que está dando de que hablar. Magdalena se encarga del papel de la hija del protagonista que desaparece de la nada.

La sincera reflexión de Magdalena Müller

Recientemente y tras el explosiva personaje de la teleserie, la actriz conversó con la Revista Ya, donde reveló diversos aspectos de carrera y profundas reflexiones de su vida personal.

La actriz, se refirió a las críticas que ha enfrentado por su cambio de peso para realizar los personajes. Por ejemplo, al personificar a Yoyita de la teleserie «Somos los Carmona» en TVN.

«Yo cuido mi cuerpo porque trabajo con mi imagen, y por salud, pero no voy a tener el cuerpo ideal que quiere la tele a costa de enfermarme. No me ha hecho sentido nunca» confesó Magdalena Müller.

«No diría que me discriminan, porque siempre he tenido trabajo, pero lo noto en los papeles y en el público. La gente es muy cariñosa conmigo, pero el comentario que más me hacen es: usted se ve más gordita en la tele», arremetió la actriz tras los desagradables comentarios.

«No tengo por qué ser la flaca para que me vaya bien», comentó Magdalena Müller al reflexionar sobre su desempeño en la actuación.

«Tomé ese discurso como defensa, porque me sentí atacada, pero también porque sentí rabia. Hoy se habla mucho del body positive y me encanta, pero todavía se queda mucho en el discurso», finalizó la actriz en la revista.

Revisa aquí el post realizado por el Twitter de la Revista.