«Agarró un florero y me lo tiró»: El día de furia de Gala Caldirola contra Luis Mateucci

Luis Mateucci fue invitado al programa «Sígueme y te sigo» y aprovechó el panel para lanzar unas verdades sobre su ex compañera de reality, Gala Caldirola.

No ha sido la única vez que ha participado en el estelar, puesto que a principio de enero, el argentino aclaró los rumores sobre el supuesto triángulo amoroso con la influencer.

Negó completamente estar involucrado amorosamente con Caldirola y confesó que solo eran amigos y se juntaban ocasionalmente como amigos. No obstante, este miércoles se tiró una impactante situación con la española.

Luis Mateucci, contó un episodio que vivió con la ex de Mauricio Isla, una noche en el Club Amanda en Vitacura. Ella le habría arrojado un objeto tras una discusión con el trasandino.

¿Qué ocurrió con Gala Caldirola?

Ambos se encontraban de madrugada en la «discoteque» y donde mantuvieron una intensa conversación que derivó en el conflicto.

«Era un cumpleaños en Amanda (discoteca) en la parte privada. Ya estaba terminando esta fiesta porque era tarde. Me voy para la barra y estaba con el teléfono en la mano. Se acerca (Gala Caldirola) y me quiere entregar una rosa, no sé en qué forma, no lo interprete si fue para bien o para mal», inició.

«Me quiere dar la rosa y le digo: «Dale, Gala. ¿Hace falta?». De verdad, siempre le tuve buena, le guardo un cariño. De verdad, (pero) yo no quiero que ni se me acerque. Una persona que te demuestra esos sube y baja, a mí no me interesa ser su amigo», comentó sobre el encuentro.

«No recibí la rosa y me dice: Ah, córtala. Qué te pasa. Deja de hablar. Le digo: Ya, Gala. ¿Hace falta? Corta el huev…’. Ahí se puso… No la vi que estaba con la rosa en la mano. Había un florero con rosas, las agarró y me las empezó a tirar, agarró el florero y me lo tiró. Me mojó entero. Me tiró con el florero, las rosas, con agua», detalló sobre el conflicto con Gala Caldirola.

«Se me cruzó esa misma noche hasta denunciarla. Pero no la voy a denunciar», agregó.

«Yo no quiero más nada. Yo nunca la vi a Gala así, era un Oriana (Marzoli) multiplicada por cinco. No quiero ser ni amigo, ni enemigo. No me interesa ni hablar. A mí es una chica que se me cayó. Es tema cerrado. No voy a hablar más, pero también no me busquen más, no me jodan más y se termina», finalizó.

