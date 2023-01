¿Controversia en la ciudad jardín?: revelan que dos polémicas famosillas irían a la Gala del Festival de Viña

El Festival de Viña se acerca a pasos agigantados y desde el mundillo del espectáculo chileno lo saben muy bien. Tal es el caso del periodista farandulero, Luis Sandoval, quien aseguró que se vienen sorpresas para la Gala del evento de la ciudad jardín.

En ese sentido, el comunicador soltó la pepa sobre quienes serían los invitados a la alfombra roja del festival de la canción. Pero por supuesto, los nombres que más encendieron las alarmas fueron de dos famosillas que han estado en el ojo de la farándula durante las últimas semanas.

¿Cuál es la bomba que soltó el periodista en redes?

Asimismo, con relación a lo emitido por el ex panelista de Me Late, tanto Canal 13 como TVN entregarán cuatro invitaciones a las otras estaciones. Es así como según lo que se puede desprender de ello, no dirían presente muchos famosillos de la pantalla chica.

«Se filtró la lista de invitados a los canales y la tengo yo (…) El canal que recibe la invitación es finalmente el que decide a quién lleva y a quien no», partió señalando el comunicador, según pudo constatar Corazón.

Pero el tema no se detuvo en ese momento, pues Luis Sandoval se lanzó con una papita que no muchos esperaban. «Van a quedar peinados para atrás. Me acaban de decir, me mandaron la confirmación. Lo que no hizo Chilevisión por muchos años, sí lo hace TVN y Canal 13. Invitaron para la gala a Anita Alvarado», reveló junto con la otra famosilla invitada sería ni más ni menos que Daniela Aránguiz, facilitando el regreso de la farándula con todo.

¿Cuáles son los nombres que barajan las estaciones?

Luis Sandoval también aprovechó la transmisión en el perfil de Segio Rojas, para referirse a la lista de invitados completa. En ese contexto, por Mega irían Karen Doggenweiler, Rodrigo Sepúlveda, José Antonio Neme y una figura por confirmar, que estaría entre Carolina Arregui o uno de los rostros de «Casados Con Hijos».

En el caso de Chilevisión, los nombres que manejan son Julio César Rodríguez, Diana Bolocco (junto a Christián Sánchez), Jean Philippe Cretton (con Pamela Díaz), y la cuarta persona invitada sería Fran García-Huidobro o Emilia Daiber.

Mientras que en TVN, tendría consideradas a Yamila Reyna, María Elena Dressel, Ivette Vergara y Carmen Gloria Arroyo, dejando afuera a Gino Costa.

Por otro lado, la lista de invitados de Canal 13 sería mucho mayor, ya que a la Gala dirían presente Sergio Lagos y Nicole; Priscilla Vargas, José Antonio Repenning, Francisco Saavedra, Pedro Ruminot, Begoña Basauri, Yasmín Vásquez, Rayén Araya, María Jimena Pereira y Tomás González.