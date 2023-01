Daniela Aránguiz y su palo sin filtro a ex pareja: «Deja de andar lloriqueando»

Desde que Daniela Aránguiz se unió a Zona de Estrellas ha sido la revelación de la farándula chilena, protagonizando polémica tras polémica. Es por eso que la ex chica Mekano no dudó en volver a alzar la voz en el programa de Zona Latina, dirigiéndose a Jorge Valdivia.

En ese sentido, hay que recordar que la influencer no ha tenido ningún inconveniente al referirse a su relación con el ex campeón de América con La Roja. Es por eso que no pasó piola el reciente palo que lanzó contra el «Mago», dejando más que claro que siguen separados.

El nuevo mensaje de Daniela Aránguiz contra Jorge Valdivia

«Ceci (Gutiérrez) es mi informante número uno. Entonces hay un hombre que me llora todos los días, y a Ceci la mandé a averiguar y me averiguó algunas cosas», soltó sin pelos en la lengua la chiquilla, según pudo rescatar Corazón.

Pero el misterio duró bien poco, ya que Daniela Aránguiz afinó la puntería y disparó con todo, con nombre y apellido. «Yo te digo Jorge Valdivia, deja de andar lloriqueando si te andas pelando por otro lado», dijo sin filtro la ex chica Mekano dejando bien en claro el estado de su relación con el Mago.

Y entonces… ¿Qué significó el viaje en familia?

Según recordó el mismo medio antes mencionado, Daniela Aránguiz ya había dejado bien clara la naturaleza del viaje con Jorge Valdivia y sus hijos al extranjero, mediante una conversación con Las Últimas Noticias (LUN).

«Nadie se ha bajado del avión y todos los niños están entusiasmados. Por los niños, las asperezas de los adultos se deben dejar de lado, para que todos lo pasemos bien. Siempre vamos a ser familia y eso me parece lo más sano», señaló en aquella ocasión, previo a agarrar sus pilchas y mandarse a cambiar a gringolandia, lugar en el que se encontró con Jair Bolsaron y fue muy criticada.