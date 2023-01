El emotivo mensaje de Pollo Valdivia a Claudia Conserva por su cumpleaños

Este 12 de enero, la famosa y querida Claudia Conserva cumplió 49 años de vida, algo que no quedo indiferente en las redes sociales.

Si bien, a través de su Instagram personal aún no hay una publicación al respecto, por parte de su pareja, Juan Carlos «Pollo» Valdivia, el saludo no se hizo esperar.

El lindo mensaje de Pollo Valdivia

Por parte del presentador y pareja de Claudia Conserva, Pollo Valdivia, el mensaje llegó a través de su perfil de Instagram. El mismo, tuvo lugar el pasado 11 de enero, fecha en la cual, a modo de anticipación, Valdivia publicó una foto entre ambos, acompañada de un lindo mensaje.

En la misma, el hombre no dudo en demostrar la admiración que tiene hacia su pareja. En este, se centró especialmente en la dura batalla que ella está llevando a cabo contra un fuerte cáncer de mama, mismo que revelado durante junio del pasado 2022.

Respecto a la publicación, Juan Carlos escribió una gran cantidad de emotivas palabras. «Mañana estás de cumpleaños amada Claudia. Te acompañamos los que te admiramos y vemos en ti, todos los días, la tremenda mujer en la que te has convertido: una madre y pareja luchadora, jugada, comprometida y valiente que enfrenta uno de los mayores desafíos de la vida, sobrevivir a un cancer».

Este lindo mensaje, concluyó con unas fuertes palabras de ánimo para su pareja. «Vamos que se puede! Te amo compañera de vida! Feliz cumpleaños Claudia Marcela!».

Las reacciones de sus seguidores

Por parte de los seguidores de Valdivia, los saludos y buenos deseos para Claudia Conserva no se hicieron esperar.

Algunos de los que se pudieron ver en la misma publicación, te los dejamos a continuación.

«El amor es paciente; el amor es bondadoso; el amor no es envidioso ni jactancioso ni arrogante ni grosero. No insiste en su propio camino; no es irritable ni resentido; no se alegra del mal, sino que se alegra de la verdad. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no tiene fin.❤️❤️«, «❤️fuerza y muchas felicidades Claudia» y «🙏❤️🙌 que asi sea y asi sera, para Dios nada es imposible, basta que tú se lo pidas, y Echo esta.Dios los bendiga mucho.💞💕», fueron algunos de estos.