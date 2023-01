«Envidio al que tomó la foto»: Lucila Vit deja la patá con postal a todo cachete

Lucila Vit cada vez que puede, deja la patá en las redes sociales tras compartir alguna destapada fotito. La misma con la que deja embobados a su más de millón de seguidores en Instagram, y ahora el caso no fue distinto.

La chiquilla ya había subido una postal en bikini al borde de una piscina, donde mostró su cuidado abdomen. Pero la personal trainer no se detuvo ahí. Solo una semana más tarde otra volvió a lucir el mismo conjunto de traje de baño, todo dejando a la vista tu trabajada retaguardia.

«Cuidarse es quererse ♥️», fue el mensaje de Lucila Vit en la fotito que dejó más de uno al borde de un ataque cardiaco. Esto previo a volver a repetir la fórmula hace muy poco.

La postal de Lucila Vit que revolucionó las redes

«Summer, come with me (Verano, ven conmigo) ☀️😊», señaló la oriunda de Rosario en la postal donde volvió a aprovechar las altas temperaturas para tomar solcito con un fino traje de baño de color negro.

La publicación sumó más de 45 mil me gusta y cerca de mil comentarios que, en su mayoría, hicieron referencia a la «suerte» de la pareja de la trasandina, el ex futbolista, Rafael Olarra.

«Cuánto te odio olarra!!!🙌»; «Quien iba a pensar que Rafael Olarra ídolo en la U, iba a convertir el mejor gol de su carrera una vez estando retirado 👏👏»; «Olarra debes escribir tus memorias y/o manual de cómo cresta terminaste quedándote con ella», escribieron algunos de los ciberociosos.

Por otro lado, no faltaron los piropos para Lucila Vit quien acostumbra a deslumbrar a sus fieles seguidores de su perfil. «No seas malaaaa»; «La belleza de una argentina espectacular 💛💚💜♥️💙»; «Lu estas hermosa!»; «Envidio al q tomó la foto 🔥»; «Tan bella que sos 😍😍», fueron solo algunos de los mensajes que recibió Lucila Vit en su cuenta.