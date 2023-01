«Hermosas curvas»: Lucila Vit saca aplausos con jugada rutina de ejercicios

Lucila Vit suele llevarse todas las miradas en su cuenta de Instagram, después de subir todo tipo de publicaciones que provocan los suspiros de sus fieles seguidores.

En ese sentido, recordemos que solo hace un par de días la trasandina dejó la patá en redes. Esto después de compartir una postal en la que lució un diminuto traje de baño de color negro, aprovechando los días de calor para tomar solcito.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que la modelo argentina volvió a dejar la grande en su Instagram. En esta ocasión, compartiendo una de sus rutinas de ejercicios al más puro estilo de «Fox Fit», el programa de vida sana y deportiva que condujo por mucho tiempo en Fox Sports.

El nuevo registro de Lucila Vit que encendió las redes

«Qué bien me siento entrenando!!! No les pasa que vuelven a casa renovados? 🤩🙌», comenzó diciendo la trasandina acompañando el video donde mostró distintas rutinas.

Asimismo, la chiquilla agregó: «cuesta tomar la decisión de empezar, pero si todavía no lo has hecho, te aseguro que nunca es tarde y que no te arrepentirás. Cuando incorporas este hábito en tu vida cotidiana, es un viaje de ida😉», reflexionó Lucila Vit sobre la idea de incorporar rutinas de entrenamiento a su diario vivir.

La publicación sumó cerca de 16 mil me gusta, además de cientos de reacciones entre los que destacó la pareja de la argentina, Rafael Olarra. «Eres la mejor hermosa 🙌❤️», escribió el exfutbolista en los comentarios de la publicación que fue musicalizada por el hit «Punto 40» de Rauw Alejandro y Baby Rasta.

Este comentario fue el fiel ejemplo de lo que fue la casilla del video de Lucila Vit lleno de piropos. «Mi reina bella ❤️»; «Totalmente de acuerdo»; «Estupenda 💪👏»; «Siii es lo mejor entrenar, vuelvo renovada y con mucho ánimo a casa 👏🔥❤️»; «Una máquina! ❤️🙌»; «Hermosas Curvas Lucila!!!!❤️🔥»; «Si, me pasa. Hace muy bien entrenar», son solo algunos de los piropos que recibió Lucila Vit en su perfil.