María José Quintanilla da lección a Shakira por su nueva canción

No es novedad que la canción de Shakira con el productor musical argentino Bizarrap sea lo que se está hablando entre las personas ahora.

El sencillo dirigido al ex esposo de la cantante colombiana, Gerard Piqué, ha pasado de los memes hasta las controversias por «supuesto plagio».

Chile no fue la excepción, María José Quintanilla, durante la pasada emisión de «La Hora de Jugar, analizó diversas canciones de despecho. Una de ellas fue el nuevo sencillo de Shakira.

Se fue contra Shakira

A pesar de que la cantante chilena también tiene letras dedicas a un ex amorío, comentó lo siguiente sobre la canción de la colombiana. «¿Me puedo poner moralista? Algo que me carga que hagan, pero lo voy a hacer… los niños», inició la conductora del programa de juegos.

«Esos hijos que están escuchando a su papá y su mamá saliendo con la cuestión, que yo te dije, que tú me dijiste… A mí lo único que me da lata son los cabros chicos», manifestó la ex chica «Rojo».

«Yo aquí, tengo que decir que el quiebre fue entre Shakira y Piqué. Clara aquí no tiene nada que ver, porque Clara no estaba casada con Shakira», agregó María José Quintanilla.

La canción en cuestión

Shakira se fue con todo en nueva canción que publicó el día miércoles junto al productor argentino Bizarrap. Es evidente que es un palo para la ex pareja de la cantante. «Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio», expreso en la letra.

«Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión», es una de las frases que lanzó Shakira para el ex seleccionado español.

«Una loba como yo no está pa’ novatos, una loba como yo no está pa’ tipos como tú (…) A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú», agregó la cantante.