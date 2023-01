¿No se inspiró en Piqué?: acusan a Shakira de plagio por la Bizarrap Music Session #53

La colaboración de Shakira y Bizarrap solo sigue sumando visualizaciones en YouTube y también coletazos tras el impacto de la canción. En primer lugar, fueron reacciones de youtubers, Clara Chía e incluso la mamá de Gerard Piqué.

Aunque nadie se esperaba que en medio de todo el éxito y la controversia con Gerard Piqué, hubiese otro tipo de problema.

Fue una cantante venezolana conocida como Briella quien la denunció de plagio mediante su perfil de TikTok. «La sesión de Shakira con BZRP se parece a mi canción ‘Solo tú’??», comenzó diciendo la chiquilla en la publicación que ya suma más de 14 millones de visualizaciones en la plataforma.

¿Son igualitas las canciones o no?

«De verdad creo que Shakira se inspiró en mi canción, ‘solo tú’ para su Bizarrap session, quiero que lo escuchen ustedes mismos», señaló la artista venezolana junto con realizar una comparación de su creación y el viralizado tema de la intérprete de «Loba».

«Y cabe destacar que mi canción la saqué hace seis meses y se hizo viral aquí en TikTok. Este video no lo hago con la intención de buscar problemas, yo soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Biza y de verdad estoy en shock, no sé que hacer», complementó Briella en el video que acumuló más de 806 mil me gusta y 57 mil comentarios.

«quien eres tuuuuuuu🎶»; «JAJJAJAJAJA QUE NECESIDAD»; «y tu te has inspirado en loba 💋😝»; «No está hablando de la letra, estaba hablando de el ritmo, es idéntico»; «sabía que lo había escuchado antes y ahora me doy cuenta que si», fueron solo algunas de las reacciones divididas en el video viral de la cantante, que incluso realizó un remix de la canción que habría plagiado Shakira que tiene más de 200 mil reproducciones en Spotify.