«Necesito que la gente me ayude»: Jorgito Parrillero habló con RadioActiva acerca de su próximo gran desafío

Durante la mañana de este viernes 20 de enero, la Central RadioActiva tuvo la especial participación de Jorgito Parrillero, quien conversó junto a Daniel Fuenzalida acerca de lo que será su próxima gran prueba, los TikTok Awards 2023.

En la misma, el influencer nacional que la rompe en la cocina con sus diversas recetas y su clásico «bailamos un poquito», llegará para competir por el premio de «master del sabor».

El apoyo para Jorgito Parrillero

Cabe destacar que, en la nominación recientemente mencionada, Jorgito es el único influencer nacional.

Respecto a la manera en la cual se enteró de la misma, el experto en cocina, contó el hecho a en su participación al aire. «La semana pasada me estaba comiendo un asadito, como de costumbre, y derepente me entra una llamada de México. Ahí me dicen ‘amigo, muchas felicidades, con mucho orgullo te contamos que fuiste uno de los 10 nominados de los TikTok Awards 2023’. Ahí me dijeron que viera la posibilidad de poder ir a Ciudad de México el 31 de enero, así que fui a comprar los pasajes».

Ante esto, nace uno de los grandes problemas que tiene el emprendedor respecto al premio. «El gran tema que tengo, es que todos los nominados, o la mayoría de los nominados que están dentro de mi categoria son mexicanos. Tú cachas que Ciudad de México tiene más habitantes que Chile completo y el que gana la nominación, es al que votan más. Entonces, yo necesito que la gente me ayude a votar por mí».

Según sus propias palabras, las manera de poder ayudarlo es muy simple y no toma más de 5 minutos. «Si tu me buscas en Instagram, como @jorgitoparrillero, en el enlace de la biografía tengo el vínculo directo para ir a votar a TikTok».

Bajo este contexto, Jorgito Parrillero explicó que a fines de enero realizará su respectivo viaje hacia Ciudad de México, en donde tendrá que competir con otros grandes participantes.

Además, de esto, aprovechó para contar un poco más respecto al nacimiento que tuvo su actual emprendimiento, mismo que es un total éxito en redes sociales. «Como buen emprendedor, tenemos bastantes historias de fracasos anteriores. Yo empecé con un centro de eventos, con juegos inflables y después cuando partió la pandemia, me cerraron el centro de eventos y ahí me quedé. Entonces con mi polola empezamos a pensar que podíamos hacer para empezar a pasarlo bien y resultó esto», concluyó.