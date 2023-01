«No me da miedo»: La supuesta acosadora saca a relucir la verdad de Naya Fácil

En la mañana, te contábamos el problemita que denunció Naya Fácil a través de su cuenta de Instagram. La influencer manifestó a través de sus historias que era hostigada constantemente por una persona.

Ante, tales dichos, salió en su defensa, la supuesta «hostigadora» y le confesó a «La Cuarta» la verdad sobre el acoso.

¿Se le cayó el verso a Naya Fácil?

La persona que inculpó la influencer es Natalia, dueña de una cuenta de espectáculos «Maldita Farándula». La finalidad del perfil es perseguir y exponer lo chanta que llegan a ser algunos influencer a través de redes sociales.

A través del medio, Natalia, contó que desde diciembre la página recibe mensajes para pedir ayuda por parte de las personas que participaron en las rifas de Naya Fácil.

«Nos están contactando para exponer las irregularidades de la rifa de un departamento de Naya Fácil, pidiéndonos ayuda para visualizar todos estos puntos turbios que giran en torno al tema. Ella modificó la fecha de la rifa, entonces la gente que compró número empezó a pedir ayuda», inició en su relato.

«Ella cierra la página y se salta las bases que todo el mundo tiene. La ha aplazado tres veces y como la gente ya la tiene chata de tantas preguntas, ella hizo un comunicado en el cuál se graba y dice que la página la tuvo que cerrar porque la empresa le estaba cobrando más de 10 millones de pesos», agregó sobre los concursos de Naya Fácil.

Natalia también se refirió a la denuncia que ya realizó la influencer. «Naya tiene un patrón de conducta que es súper repetitivo, a veces se ve pillada en sus mentiras y se victimiza. Y ella tiene más de un millón de seguidores, no te imaginas la cantidad de amenazas e insultos que he recibido», manifestó.

«Me genera temor, porque ella no es un persona que esté lúcida, no sé hasta dónde llega su locura. El año pasado fue con una chica a pegarle a una mujer, entonces me complica la exposición. No me da miedo, pero sí es heavy que tenga tanto poder una persona aunque no es nada y que se ha hecho famosa por puras leseras», finalizó.