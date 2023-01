Noah Schnapp de Stranger Things se declaró gay a través de TikTok

Noah Schnapp es parte del elenco de la aclamada serie de Netflix, «Stranger Things», donde interpreta al amable y tímido Will.

En julio del año pasado, el actor fue entrevistado por la revista Variety y confesó cuál es la orientación sexual del personaje que interpreta. Will es homosexual y gusta de su amigo Mike.

«Obviamente, eso se insinuó en la temporada uno, siempre estuvo ahí, pero nunca lo llegabas a saber: ¿Es solo que él crece más lentamente que sus amigos?», declaró el actor.

La revelación de Noah Schnapp

A casi 6 meses de esa revelación, Schnapp compartió a todo sus seguidores de TikTok y al mundo su orientación sexual. «Me parezco más a Will de lo que pensaba», declaró.

A través de un video en su red social se sinceró y con tan solo 18 añitos comentó que es homosexual. El registro contaba con un sonido que emitía la siguiente frase: «¿Sabes lo que nunca fue? Tan serio. Nunca fue tan serio».

«Cuando finalmente les dije a mis amigos y familiares que era gay después de estar asustado en el armario durante 18 años y todo lo que dijeron fue: «Lo sabemos»», escribió Noah Schnapp.

El video inmediatamente se viralizó en TikTok y dio vuelta en los medios al rededor del mundo. Actualmente cuenta con 50 millones de visitas y casi 10 millones de me gusta.

Las reacciones de sus más fieles fans fueron en apoyo al joven actor de «Stranger Things». De hecho, la mayoría comentó que ya lo sabía.

«LO SABIA», «MI SEXTO SENTIDO NUNCA ME MINTIÓ», «lo sabía y estoy muy feliz y orgullosa por el», «Eres increíble Nowita» y «Lo sospechabaaaaa, es algo obvio y aún así me sorprendí, pero no me importa te apoyo y te sigo amando igual», fueron algunos de los comentarios.

Revisa aquí el TikTok de su confesión:

@noahschnapp I guess I’m more similar to will than I thought ♬ original sound – princessazula0