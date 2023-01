¿Se le pasó el resfrió?: Helhue Sukni reaparece en el caribe tras quejarse de su estado de salud

Helhue Sukni, después de mostrarse resfriada a través de su Instagram reveló por la red social que partió el 2023 con un viajecito a un paradisiaco destino junto a su hija.

La abogada compartió un video en sus historias en donde contó que fue al aeropuerto y tomó un vuelo hasta República Dominicana, particularmente hasta Punta Cana.

Las vacaciones empezando el 2023

«¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Acá la tía Helhue toda resfriada, pero adivinen dónde estoy», inició la abogada.

«Miren, tomé un avión y me vine para acá. ¿Saben dónde? En el lugar hay puras palmeras, en Punta Cana, acá está la tía Helhue», detallo Helhue Sukni.

Llegaba y se encontró una queja en el lugar donde se hospeda. «Eligiendo, para variar, hotel dónde no hay té negro. Valor», expreso.

El resfriado de Helhue Sukni

La semana pasada, la abogada les contó a sus seguidores lo engripada que se siente y para rematar el mal día que tuvo en asuntos del trabajo.

«La tía Helhue aquí está, peor que ayer», comienza a explicar en el video con la voz un poco congestionada.

«Me pinte los labios para estar más o menos presentable, mírenme la carita. Amigos estoy mal mal, miren todas las hu… que tengo que tomar», Helhue Sukni procedió a sacar de su velador unos remedios.

«Amoxicilina, Kitadol, Tapsin. Tengo todo, pero no se me quita la hu….Me duele la cabeza, me siento pésimo», agrega Sukni mostrando las cajas.

La enfermedad no fue lo único que colapsó su día. «Pa más re cacha fui a una audiencia, fui al juicio oral y se cambió, así que me levante para puro dar la cacha», comentó la abogada.

«Ando con esta hu… todo el día, ya me llega a picar la nariz de tanto que me he sonado por la chucha», muestra un paquete de pañuelitos.

