¡Sin pelos en la lengua!: Lisandra Silva responde a los rumores de su quiebre con Raúl Peralta

Lisandra Silva comenzó el año con todo, después de cerrar el 2022 con el corazón llenito tras la visita de su papá desde Cuba. Sin embargo, tuvo que aguantar las malas vibras de los rumores del quiebre de su relación con Raúl Peralta.

En primer lugar, tuvo que responder a través de su cuenta de Instagram a una cibernauta malintencionada y reiterativa en asegurar que el bailarín había engañado a la empresaria en Año Nuevo.

«Solo espero que haya sido con Shakira y no con Clara chia 🤣», contestó Lisandra Silva, días antes del lanzamiento de la Bizarrap Music Session de Shakira que impactó a todo el mundo debido al chismecito con Piqué.

No obstante, el tema no solo se quedó en esa respuesta a través de su perfil, ya que la ex chica reality también habló con La Hora sobre las constantes rumores de quiebre asociados a su pololeo.

Lisandra Silva responde nuevamente a la mala onda de las redes

«Desde que yo empecé con Raúl ya me están separando, desde el primer día me separan todas las semanas, si no subo una foto con él todos los días de mi vida, uy algo pasó, oye nos separamos, entonces sí aburre», comenzó diciendo la cubana en dicho diálogo.

Incluso, Lisandra Silva también tuvo palabras a sobre las críticas como ella aborda su vida amorosa y la maternidad con sus dos retoños: Noah y Leiah.

«Te critican porque estás en el gym, te critican por donde están tus hijos, vete a cuidar a tu marido, vete a cuidar a tus hijos», señaló la ex chica reality.

La empresaria también dijo: «todavía un circulo de personas en la sociedad que piensa, tiene este pensamiento antiguo, que ya no se usa, que ya no existe, de que la mujer tiene que estar en la casa, cuidando al marido y cuidando a los hijos, y dejas de ser mujer, y deja de ser una trabajadora, una emprendedora, sabes femenina, linda, sexy», contestó Lisandra Silva ante toda la mala onda.

Igualmente, la influencer cerró sus palabras indicando: «estamos en el 2023 y la mujer puede ser mamá pero que también puede tener un desempeño laboral y también social, y luchar por sus sueños y metas, siendo mamá, y siendo una buena mamá», remató la cubana que fue confirmada para la tercera temporada de Aquí se Baila.