«Yo fui muy infiel»: Yamila Reyna cuenta la firme sobre el picarón historial de su familia

Este domingo se emitirá un nuevo episodio del espacio conducido por Cecilia Bolocco: «Todo Por Ti» de Canal 13. El programa que realiza un homenaje a los progenitores de los invitados contará con la participación de la comediante y animadora, Yamila Reyna.

La oriunda de Córdoba se referirá a su padre, el músico trasandino llamado Daniel «el Monstruo» Reyna, quien se hizo conocido por canciones como «Arriba los corazones» y «Baila este pasito». El artista fallecido en 2017 será definido por su hija como el «gran amor de su vida».

«Lo tengo conmigo, le hablo en las noches, le pido consejos cuando tengo que tomar decisiones y le prendo una velita. Se me aparece en sueños y me dice qué hacer, me abraza. Tenemos una gran conexión», afirmará la comediante.

La gran influencia en la vida de Yamila Reyna

Según contará la también actriz, sus padres se casaron en total pobreza, con la confianza de que algún día su papá iba a lograr el éxito como cantante.

«Después vino la fama, vino el dinero, vinieron las mujeres, vinieron las adicciones. Él siguió siendo la misma esencia, pero sí se mareó con la fama… ese cambio debe haber sido difícil de manejar. Y mi madre ahí aguantando, soportando las tapas de revistas que hablaban de nuevos romances (…) Yo veía a mi papá a veces raro y no sabía qué era, y había excesos, y mi mamá discutiendo que por qué traía esto a la casa, y toda esta lucha que yo no entendía», recordará la argentina, cuyos padres se separaron a inicios del 2000.

A propósito de la influencia de su padre en su vida, Yamila Reyna reconocerá tener una larga historia de infidelidades por ver su ejemplo.

«Yo fui muy infiel, de chica. Crecí con un papá infiel, mi hermano era infiel también, entonces yo pensaba que era normal ser infiel, y yo lo era», revelará, agregando que ya no es así, y que sólo le sería infiel a cualquier pareja con Luis Miguel, de quien es fanática.