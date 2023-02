«A ver como pifean»: Anita Alvarado verá desde su casa como desfila Daniela Aránguiz en la Gala

Anita Alvarado, se convirtió en unas de las mujeres icónicas de la farándula chilena. Durante este último tiempo, la hemos vista en vuelta en la polémica con Daniela Aránguiz, donde los dimes y que te diré han llegado hasta las medidas legales.

En el contexto de la próxima Gala del Festival, se rumoreó que ambas faranduleras podrían verse la cara por primera vez, después de sus declaraciones.

¿Irá al evento?

Hace unas semanas, Anita Alvarado, confesó a través de su Instagram que no irá a la previa del certamen viñamarino y se refirió a la participación de Daniela Aránguiz en el evento.

«Yo había dicho que no, pero como hay una insistencia. Ya tengo 50 años y sé cuál es el juego. A ella (Daniela Aránguiz) la invitaron para que la pifien y yo tampoco necesito halagos. Yo creo que la Gala es para exhibirse, nada más», declaró.

«Si tomó la decisión de ir, es para ser ganadora, todo el rato. Ahora, que le pongan guardaespaldas (a Aránguiz), porque después dicen: qué ordinaria, qué rasca, pero se merece un cornete», agregó.

No obstante, nos volvió a sorprender y confirmar la noticia de que no asistirá a la Gala. De hecho, conversó a través de un live de Instagram, con la que ya conocida, Cecilia Gutiérrez, periodista farandulera.

«Anita, aprovechando que estás en el live, cuéntanos ¿Irás o no a la Gala del Festival de Viña?», le preguntó directamente la periodista de «Zona de Estrellas» a Anita Alvarado.

«¡No! Solo me sentaré en un sillón a ver como pifean a la nieta del dos metro 10 guardaespaldas del Presidente, que ni siquiera se acuerda qué presidente era. Y no voy porque no necesito lucirme», arremetió la ex Geisha sobre el desfile de Daniela Aránguiz.

