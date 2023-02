The Voice Chile: Conoce a los jurados de la nueva temporada

Finalmente, después de lo que fueron muchos rumores, estos son los jueces que llegarán para hacer de coaches al popular programa, Yo Soy. El mismo, tendrá su nueva temporada durante este año 2023 y contará con grandes estrellas.

En esta ocasión, los jueces se fueron confirmando poco a poco, siendo el último, un reconocido cantante nacional que ya ha estadio anteriormente en ese lugar. A continuación, te dejamos a las personas elegidas para el mencionado rol.

Conoce a los jueces

Para comenzar, es importante iniciar explicando que en esta ocasión, el programa de Chilevisión contará con la conducción de la reconocida Diana Bolocco y de Julián Elfenbein.

Además de estos, el mismo tendrá a varios rostros conocidos haciendo el trabajo de coaches. Conoce a continuación a los famosos que llegarán para cumplir con el ya mencionado trabajo.

José Luis Rodríguez

El primer confirmado que llegó por parte del mismo programa a través de sus redes sociales y fue el reconocido cantante de Venezuela, José Luis «El Puma» Rodríguez. El mismo trae todos sus años de experiencia al tan conocido programa.

Francisca Valenzuela

La segunda confirmada, es una reconocida cantante nacional que compartirá trabajo con el ya mencionado «Puma» Rodríguez en lo que será esta nueva temporada. La voz de «Muérdete La Lengua» llegará para ayudar a crecer a los participantes de The Voice.

Beto Cuevas

El cantante nacional de La Ley llegó como el último confirmado del programa de Chilevisión. El mismo llega por segunda vez al ya mencionado programa, algo que definitivamente lo mantiene alegre, según lo consignado por LUN. «Me siento muy cómodo. Ahora, eso no quiere decir que vaya a cambiar mi carrera y vaya a convertirme en un rostro televisivo a tiempo completo. Lo soy durante el tiempo que haga el programa. Yo sigo siendo pastelero de mis pasteles», expresó el mismo.

Además, bajo el mismo punto, agregó lo siguiente. «Desde que la gente me empezó a ver en TV, me empezó a conocer un poquito más. Antes veían al cantante que se ponía lentes oscuros y que hacía una entrevista muy serio. Me empezaron a conocer incluso a nivel de sensibilidad humana».

Cabe destacar que aún falta un cuarto confirmado para The Voice, el cual te traeremos a traves de nuestro sitio web cuando se conozca.