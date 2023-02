«Como si fuese un…»: Kiwi se confiesa tras el beso sin consentimiento a Pamela Leiva

El primer día del Festival de Viña, Pamela Leiva, se lució con su rutina de humor. En ese sentido, sorprendió no solamente a la audiencia presente, sino que también a los televidentes.

Tras esto, fue consultada por diversos programas de la pantalla chica que se encuentran abordando la semana de la jornadas viñamarinas. Uno de ellos, fue el matinal de «Buenos Días a Todos» de TVN, donde la entrevistó un polémico personaje de la TV, «Kiwi».

Mientras, la humorista, contaba como fue el beso con Gonzalo Valenzuela, consentido por ambas partes. A causa del tema, «Kiwi» va y le da un beso a Pamela Leiva, sin preguntarle, lo que no se debe hacer.

En el despacho se puede ver la incomodidad por parte de la humorista que triunfó en Viña 2023. De hecho, ella misma le recalca que el beso con el actor en medio de su rutina, fue algo de mutuo consentimiento.

El Mea Culpa de Kiwi

Estas conductas, no son buenas y tampoco son bien recibidas, puesto que estas invadiendo el espacio personal y pasando por arriba de su voluntad, haciendo lo que TÚ quieres.

Posteriormente, Kiwi, habló con el medio LUN, y pidió «disculpas» por lo que le hizo.

«Me equivoqué, para qué voy a decir otra cosa. Cero intenciones de acoso ni de faltar el respeto. Me equivoqué y ofrezco disculpas igual», inició.

«Como estábamos hablando del beso con Gonzalo Valenzuela, yo dije: ah, yo también», se justificó.

«Yo tengo una hija de 23 años y no me gustaría que alguien se propasara con ella, hay que ponerse en el lugar del otro también«, agregó.

«Me da lata que todo el buen trabajo que se viene haciendo con el equipo se vea opacado por un error mío. Estoy contratado sólo por lo que dure el Festival de Viña. Ahora, después del beso, no creo que me quieran contratar. Soné con todas las pegas«, confesó sobre el hecho ocurrido con Pamela Leiva.

«También siento que me equivoqué. Pero, ¿Quién no se ha equivocado en la vida? De repente me están crucificando como si fuese un depravado», finalizó.