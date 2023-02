«Veo lágrimas»: Vanessa Daroch aseguró hace un mes la caída de Belén Mora

Ayer se llevó a cabo la tercera noche del certamen viñamarino, y la rutina estuvo en manos de la ex Morandé con Compañía, Belén Mora, más conocida como «Belenaza».

Si bien, al principio, se creía que había encajado con el «Monstruo», la humorista se sepultó tras un chiste sobre la familia de María Luisa Godoy. Mora, creó una analogía entre los hijos de la animadora y los integrantes de Los Jaivas, cosa que no cayó bien a los televidentes.

A mediados de enero, Vanessa Daroch conversó con José Miguel Viñuela y le reveló que habría una víctima entre los humoristas. En ese sentido, los internautas de las redes sociales, recordaron la situación y lo unieron inmediatamente con la pasada por la Quinta Vergara de «Belenaza».

¿Qué dijo?

«Habrá un caído en el humor. Este festival va a ser el punto clave que va a marcar su carrera de aquí en adelante, pero para mal«, inició comentando la psíquica .

«Este año, el «Monstruo» se come a alguien, sin aderezo, sin sal, sin nada», explicó en ese entonces, lo que ahora sería la participación de Belén Mora.

«Es una persona que tiene harta trayectoria, que estuvo metida en un par de problemas, es como el término de… es mujer», confesó hace un mes Vanessa Daroch.

En ese sentido, también aseguró que ni Laita Roth ni Pamela Leiva, porque les irá la raja. Tras esto, dejó ver que la humorista afectada sería Belén Mora.

«Veo que entra con toda la energía y será un despegue mucho rato en la pista, va a tratar de subir, pero será muy difícil. Veo lágrimas, no sé si de arrepentimiento, no sé si dirá; no debí aceptar o puede que diga que la gente estaba muy convulsionada», finalizó en sus pasados dichos.

¿Te perdiste la rutina de Belén Mora? Te la dejamos aquí: