Millaray Viera y los complejos momentos que vivió con su mamá: «Muchas veces nos cortaron la luz»

Millaray Viera ha dado que hablar durante los últimos días tras su salida de Chilevisión, y de los programas de «Yo Soy» y «Sabingo». Es por eso y mucho más que dirá presente en el nuevo y último capítulo de la temporada de «Todo Por Ti» conducido por Cecilia Bolocco.

A través del espacio de Canal 13, la animadora recordará la compleja infancia que vivió tras la pérdida de su padre, el cantante Gervasio. Además, respecto a esa misma época, que tuvo malos comportamientos con su madre.

«Durante mucho tiempo fui muy buena para juzgar a mi mamá. No fui una mala hija, pero era buena para sacar algunas cosas. Creo que a partir de mi maternidad hay muchas cosas que entendí», indicará Millaray Viera, quien relizará un mea culpa y que también hablará con su madre sobre los díficiles que vivieron ellas solos.

La madre de Millaray Viera se confesará en Todo Por Ti

Mónica Aguirre hablará de lo que significó ser el único sostén de su casa tras enviudar. «Yo tenía muchas cosas en las que fui muy inconsciente, por la juventud. Yo era muy polla, muy tímida, después fui desarrollando un poco más de personalidad. Por eso mis hijos fueron mi motor, la inspiración, saber que hay cuatro cositas que dependen de ti», confidenciará la progenitora de la conocida animadora.

«Mi mamá no tenía una red de apoyo en lo económico», añadirá por su parte Millaray Viera. «Recuerdo épocas largas de escasez. Muchas veces nos cortaron la luz. Pero agradezco eso, son esos momentos los que me hicieron la persona que soy. Éramos muy conscientes de nuestra realidad», confesará el ex rostro de Chilevisión.

El último episodio de la temporada de Todo Por Ti se transmitirá este domingo a las 22.30 horas y a través de lass pantallas de Canal 13.