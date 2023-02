Nicolás Zepeda rompe el silencio tras la postergación del juicio de apelación

El Caso Narumi Kurosaki, es la causa judicial tras la desaparición el 5 de diciembre del 2016 y presunto asesinato de una estudiante japonesa que ocurrió en Besanzón, Francia. El cuál apuntó como culpable al chileno Nicolás Zepeda, ex pololo de Narumi.

El imputado tras el último juicio el 12 de abril del 2022, fue condenado a 28 años de cárcel en el país europeo. No obstante, la reconocida abogada francesa que fue parte de su defensa abandonó el caso.

Posteriormente, lo tomó, el abogado francés, Renaud Portejoie. La nueva defensa, pidió aplazar el juicio de apelación que tenía como fecha la madrugada de este jueves.

«Descubrí el expediente el miércoles a la mañana. Me doy cuenta que ese expediente que ustedes conocen tan bien, conocerlo no es una misión difícil, es una misión imposible», según consignó el reporteo de CHV Noticias.

Las declaraciones del imputado, Nicolás Zepeda

Según recopiló, el diario francés, L’Est Républicain, el imputado por el asesinato de la joven japonesa, habló por primera vez desde su primer juicio.

«A diferencia del primer juicio, ahora me siento en condiciones de explicarles yo mismo, con mis propias palabras, con mi francés todavía aproximado, mis pensamientos, mis deseos y mis explicaciones», inició.

«Fui trasladado la semana pasada, y aislado por razones de seguridad, sin ningún contacto con el exterior«, agregó Nicolás Zepeda.

«No he quitado la designación de Antoine Vey (ex abogada), obligatoria desde noviembre. Es cierto que vi a otros abogados, pero al final lo nombré a él. No he renunciado a mi consejo, no soy la causa de esta situación, quiero un juicio real», explicó el imputado por el asesinato de Narumi Kurosaki.

«He hecho todo lo necesario, pero no soy abogado. Necesito que alguien venga conmigo a la defensa», manifestó.

«Cuando lo conocí, dos veces en prisión, entendió de inmediato lo que quería decirle y lo que estaba en juego en este juicio. Ahora creo que tomé la decisión correcta. Quiero un juicio real y creo que con Portejoie podemos hacerlo», finalizó opinando sobre su nueva defensa.