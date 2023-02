No quieren ni verla: El pesado apodo del círculo de Clara Chía para hablar de Shakira

Shakira y Piqué siguen con su constante polémica acerca del término de lo que fue su larga relación, aunque en esta ocasión, Clara Chía fue quien tomó más fuerza sobre el tema.

La actual pareja del exfutbolista, llamó mucho la atención por el particular apodo con el que se refiere a la cantante colombiana.

El apodo de Shakira

Por lo visto, Clara Chía no lo está pasando nada bien por los constantes comentarios acerca de su nueva relación junto a Gerard Piqué. Todo esto, se ha visto evidenciado en los ataques de ansiedad que la misma ha sufrido por las constantes noticias que se están dando a conocer acerca de su vida.

La misma mujer, fue parte incluso de la popular canción de Shakira junto a Bizarrap, en donde la menciona con su tan conocida fras «clara-mente no es como suena». Algo que hizo explotar rápidamente las redes sociales.

Es por este motivo, que el círculo de Clara Chía no quiene ni saber de la cantante colombiana, razón por la cual se convirtió en una nueva versión de Voldemort, ya que, no mencionan ni su nombre. «Tanto Clara como su entorno, en el que contamos a su hermana y a sus amigas, se han tomado en broma la canción pero les molestan más las informaciones que en prensa hablan de ella. El acoso de la prensa, no poder moverse con libertad, eso la agobia», expresaron en el portal Vanitatis.

De hecho, como ya se mencionó en un principio, tienen un apodo especial para la misma cantante al momento de hablar de ella. Según lo que consignó Corazón, el apodo sería «La ex de Gerard», dejando totalmente de lado su persona y toda su carrera musical.

Esto deja en evidencia todo el odio que hay por parte de la familia en contra de la popular cantante colombiana.