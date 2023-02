Por una grave lesión: participante de Aquí se Baila se baja antes del inicio del programa

Desde Canal 13 han realizado una serie de anuncios relacionados con la nueva temporada de Aquí se Baila. Sin embargo, durante las últimas horas, una de las participantes confirmadas para el espacio entregó una mala noticia.

Se trata de la ex Miss Chile y actriz, Daniela Nicolás, quien a través de su cuenta de Instagram emitió un comunicado para sus seguidores, informando que por una grave lesión no dirá presente en la nueva edición de Aquí se Baila.

El emotivo comunicado de Daniela Nicolás en redes

«Ser parte de @aquisebaila13 era algo que siempre había querido hacer en mi carrera! El año pasado me llamaron pero no pude estar y este año era el momento!!!», comenzó diciendo la blonda en su cuenta, asegurando que había aceptado la propuesta muy emocionada.

Además, Daniela Nicolás contó que desde su primer ensayo, con su coach, Constanza Azua y su pareja de baile, Diego, fue «amor a primera vista», pero que durante inicios de la semana pasada las cosas se complicaron.

«El lunes pasado estábamos terminando el ensayo y sentí un dolor en mi costilla pero nada grave, así que llamamos a nuestro querido paramédico Edward (que está con nosotros en todos los ensayos) para que me revisara», señaló la chiquilla junto con revelar que su pareja de baile le insistió que fuera a urgencias, donde no le encontraron nada hasta que se agravó la situación.

«Pero el jueves estábamos ensayando y en un lift suena un ruido súper fuerte en el lugar donde me dolía y ahí supimos que era grave. No me caí ni estábamos haciendo algo difícil, y Edward me atendió en el momento, pero ya no me podía mover, así que volví a ir a urgencia y nos dan la triste noticia de que me había fracturado una costilla, imposibilitándome seguir en la competencia», relató Daniela Nicolás en su perfil.

Ahí fue cuando detalló que durante ese día, cuando le entregaron la triste noticia, lloró toda la jornada. «Fue súper triste porque estábamos dándolo todo y el sueño de estar en el programa se acababa. La producción del programa se portó un 7 conmigo y me apoyaron en todo», agregó junto con informar que se encuentra descansado, y agradecer toda la preocupación por su bienestar.