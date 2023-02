¿Se acabó el amor?: revelan que Pailita terminó nuevamente su pololeo

El pololeo de Pailita y la joven influencer de nombre Skarleth otra vez está dando que hablar en el mundillo farandulero. Esto ya que según informaron recientemente, la parejita habría terminado su relación por segunda vez.

Recordemos que hace algunas semanas, el artista urbano nacional estuvo en la palestra. Los rumores apuntaron a Pailita, puesto que supuestamente la chiquilla le fue infiel a pololo (de nombre Tomás) con la voz de «Dímelo Má».

«Yo nunca sería capaz de jugar con los sentimientos de alguien, por eso preferí decirle, yo ya no me sentía bien con él, no me daba el amor que necesitaba. Incluso antes de hablar con Javier (Pailita), yo le había pedido un tiempo al Tomás por lo mismo, no me hacía sentir bien los últimos meses», detalló Skarleth en aquella ocasión, a través de las historias de su cuenta de Instagram.

Ahí la joven indicó que su reencuentro con Pailita no fue planeado, que ella estaba feliz y que si volvía a dar una oportunidad, ella volvería a pololear con el cantante chileno. Esto finalmente ocurrió hace algunas semanas, sin embargo, la relación no habría durado mucho.

La nueva información sobre Pailita y Skarleth

Según pudo rescatar ADN Radio a través del portal llamado Maldita Fárandula, el vínculo se había terminado después de encontrar a Skarleth en un carrete.

«El pasado sábado unas cercanas a Maldita Farándula fueron de party a una discoteca ubicada en Recoleta, donde se encontraron con Skarleth. Y fue ella misma quien reveló ‘que ya terminó su relación con Pailita y que se encuentra en Santiago sola viviendo en un departamento’», detallaron.

Otros antecedentes que se sumarían a esta teoría, serían el viaje de Pailita con su mamá y sus sobrinos a México para celebrar su cumpleaños, sin invitar a Skarleth. Asimismo, aparte del viaje familiar, también aseguraron que la chiquilla ya no está presente en los shows del artista urbano en suelo nacional.