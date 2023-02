«Si lo hacía mal…»: El miedo de Eduardo Fuentes por su participación en el show de Rodrigo Villegas para Viña 2023

La más reciente jornada de Viña 2023 contó con un humorista que supo lucirse y hacer frente al «monstuo». Nos referimos a Rodrigo Villegas, quien en 2017 ya había logrado otro gran triunfo en el mismo escenario, cuando llegó para aquella edición del Festival de Viña del Mar.

Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención en su rutina, vino por parte de otro rostro de televisión muy conocido. Nos referimos a Eduardo Fuentes, quien sacó risas con una participación simple, aunque muy importante.

La participación de Eduardo Fuentes

El humor en el Festival de Viña del Mar cada vez es un desafío más grande. Por esta razón, los comediantes se ven constantemente en la obligación de agregar nuevas interacciones y sorpresas en sus rutinas, para así no ser pifeados por el público.

Un claro ejemplo de esto, fue lo que hizo Rodrigo Villegas, mismo que en su destacada rutina protagonizó un momento que sacó muchas risas en Viña 2023 por su originalidad.

El hecho en concreto ocurrió mientras Villegas hacía una demostración de videos de YouTube en el escenario, momento en el cual apareció Eduardo Fuentes protagonizando algo que todos odiamos, o sea, los anuncios.

Dicha participación no pasó para nada desapercibida, motivo por el cual, posterior a la rutina, el periodista dejó caer más detalles en conversaciones con LUN. En este mismo punto, Fuentes explicó acerca del origen del anuncio y su temor durante Viña 2023.

«Este aviso no existe, está grabado para la ocasión. Me contactó Rodrigo, porque él lo hacía en su rutina con otros videos, pero obviamente (acá) no podía ser un comercial», expresó en un principio.

A lo que agregó: «Yo estaba de vacaciones y le dije ‘cuando llegue lo grabamos’. Él tiene una productora cerca de TVN y lo grabamos en un ratito con su gente. Fue en la primera semana de febrero».

Por otra parte, como te mencionamos anteriormente, Eduardo fuentes también explicó cuál era su miedo ante esto. «Le pregunté y me dijo ‘si alcanzamos a llegar a esa parte es porque nos fue bien’ (entre risas), yo no sabía y estaba nervioso porque si le iba mal iba a quedar yo como yeta, iban a decir ‘iba bien hasta que salió el video'».

Finalmente, cerró con la inspiración que tuvo para el mismo video. «La idea original era un comercial así para hacer páginas web que hacía Luisito (Comunica) y él estaba al lado mío y me miró con cara de ‘¿me estás parodiando'».