Ex polola de Jorge González responde a ataques en su contra: «Para la gente está bien que te maltraten»

Daniela Pizarro, la ex polola de Jorge González, se sinceró a través de las redes durante la última sobre lo que había pasado en su relación con el lider de Los Prisioneros.

El cantante chileno, después de ser contactado por Radio ADN, solo contestó: «No me meto en cahuines». Por su lado, la ex pareja de Jorge González volvió a publicar una nueva reflexión en su cuenta de Instagram, después de recibir varios mensajes en su contra.

El sincero desahogo de Daniela Pizarro en redes

La joven que sorprendió a todos volvió a expresarse en redes. En esta ocasión, contó que recibió mensajes que la acusaban de querer seguidores. En ese sentido, Daniela Pizarro respondió diciendo que si ese fuese su objetivo, no habría cerrado un perfil con más de 70 mil seguidores.

Además, la chiquilla confirmó que tiene muchas solicitudes de seguimiento desde hace meses y que la rabia la hizo explotar durante la última jornada.

«Y aunque sigan justificando al tipo por su plata, es real que la verdad libera. Si no hablaba ahora, en algún momento lo iba a hacer. Porque es horrible guardarse algo así y ver como todos defienden a un ‘ídolo’», dijo Daniela Pizarro, según rescató el medio antes mencionado.

Asimismo, la ex pareja de Jorge González aseguró que no peleará con nadie. «Como dije ayer, para la gente está bien que te maltraten si el hombre paga por eso», agregó la joven, quien tomó consciencia de las ocasiones en que lo defendió y que le costó mucho tiempo darse cuenta que no merecía vivir de la forma que desclasificó.

«Y aun así sentía que tenía que ser ‘agradecida’ por vivir con él. Yo misma justifiqué el maltrato, pero eso no significa que me tenga que callar para siempre o no pudiera darme cuenta que estaba mal. Porque para eso tuve que esperar a estar bien», declaró la ex pareja del cantante, señalando que le fue muy díficil salir de Chile durante los inicios de la pandemia.

Daniela Pizarro también confesó que después de años de tratar de perdonarse a ella misma, además de ver gente atacándola y defendiendo a Jorge González, por fin puede cerrar el tema y que se siente más tranquila en la actualidad. «Ahora que saben, ya queda en la conciencia de cada uno. Por fin esta etapa murió para siempre», complementó.

«La verdad fue demasiado doloroso todo el proceso como para que duela un comentario diciendo que lo hago por seguidores. Pero es la conclusión a la que se llega hoy en día y no hay nada que hacerle. Siento una tranquilidad que necesitaba», sostuvo Daniela Pizarro en su reciente reflexión.