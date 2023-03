¿Nace un nuevo romance?: revelan presunto affaire entre Pailita y Gala Caldirola

Pailita ha dado que hablar por varios aspectos asociados a su vida amorosa y durante la última jornada no fue para nada distinto, de la mano de una conocida famosilla en Chile: Gala Caldirola.

Fue a través de una cuenta de chismes llamada «Copuchas TV» que dieron a conocer un testimonio de una seguidora. La chiquilla reveló que vio a Pailita y a Gala Caldirola besándose en un evento realizado durante el fin de semana.

La revelación que puso en aprietos a Pailita y Gala Caldirola

«Hola… sabes que vi tu última publicación y tengo que contarte algo que no me contaron, lo vi con mis propios ojos… pero por fa te pido que si cuentas algo, tapes mi nombre, porque igual me junto con algunos famosillos y dirán que soy sapa», fue el mensaje enviado a la cuenta de cahuines.

«La cosa es que sí es cierto, Gala y el personal trainer compartieron en la fiesta con un grupo que andaban, pero después vi a Gala a los besos con el Pailita en el VIP. Con mis amigas no lo podíamos creer. Te juro que los vi y varias personas más. También vi a Daniela Aránguiz con Luis Mateucci«, complementó la seguidora en la información entregada, según consignó Corazón.

No respaldaron sus declaraciones

Cabe señalar que esta revelación que dejó la grande en farandulandia no fue ratificada por Copuchas TV. Esto debido a que no contaban con la información necesaria para confirmar este hecho que de seguro dejó a varios peinados para atrás.

«Queremos aclarar que esto no nos consta. Fue un comentarlo que nos hizo una seguidora. No confirmamos nada», señalaron desde el perfil de chismes , «poniéndose el parche» ante la impactante revelación.

Si esto fuera verdad, sin lugar a dudas sería una bomba, ya que la parejita se sumaría a Marcianeke e Ignacia Michelson, otra parejita que unió la farándula con la escena urbana.