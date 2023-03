«No hizo nada»: Joven se vuelve viral tras sapear a su compañera por floja en plena presentación

Ya sea en el colegio, en la pega o en la universidad, todos hemos tenido algún compañero o compañera que no aporta mucho. Eso fue lo que le ocurrió a un joven de México, quien no se aguantó y lo evidenció en frente de toda la clase, volviéndose viral.

El hecho ocurrió durante una presentación, misma en la cual, por lo visto, la compañera del chico que realizó la acusación, habría fingido estar enferma para irse a la playa.

La acusación que se volvió viral

Como ya te veníamos adelantando, todo esto ocurrió en plena presentación en una escuela de México. Fue bajo este contexto donde el joven que formaba parte de la pareja que estaba presentando, decidió dar a conocer la particular acusación.

«En conclusión, mi compañera no hizo nada. No me ayudó en nada, maestra», fueron las palabras con las que el alumno dejaba caer la dura funa. Misma que estaba siendo grabada por parte de sus demás compañeros.

Al haber sido expuesta, su compañera no tardó en defenderse, intentando contraargumentar. «Eso no es cierto, le estoy ayudando a presentar. Aparte estaba enferma»

Sin embargo, su compañero venía más que preparado y con un potente armamento. Esto quedó en evidencia con la respuesta que se mandó inmediatamente. «Tan enferma que se fue a la playa», dejó caer el mismo, mostrando en la pantalla unas fotos de su compañera en el ya mencionado lugar.

La respuesta

Como si el video viral no hubiera sido suficiente, la niña acusada de haberse hecho la enferma también quiso lanzar su propia defensa a través de TikTok. Esto lo hizo en su perfil oficial, en donde dejó caer un video con sus argumentos.

«Realmente no me esperaba esto», contó la joven a modo de inicio, refiriéndose al viral anteriormente mencionado.

Posteriormente, comenzó con sus descargos. «Primero, no sabía que me estaban grabando y pues la verdad me confié en que Jonatan es mi amigo y me iba a dar chance de exponer con él, aun sin haber hecho nada».

Aunque finalmente, parece no haber estado muy arrepentida. «Y efectivamente, me dejó pasar y leer mis partes de las diapositivas. Pero de verdad, se pasó y eso no se hace con los amigos. La verdad, me la pasé bien en la playa, lo bailado quién me lo quita»