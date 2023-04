Anuel reconoce a hija que tuvo con modelo colombiana y arremete contra la madre: «Solo fue una noche de sexo»

Fue en diciembre del año pasado cuando Anuel estuvo en el ojo del huracán por una hija que no reconoció. Sin embargo, el puertorriqueño finalmente admitió que era padre de la bebé llamada Gianella.

Así lo confirmó de forma pública el mismo cantante, quien se refirió al tema en una reciente publicación. El cantante utilizó la caja de comentarios de una carrusel de fotos con su hijo mayor, Pablo, para ratificar el compromiso con sus hijos y arremeter contra la modelo colombiana, Melissa Vallecilla.

Anuel reconoce a su hija de forma pública y se lanza contra la madre de uno de sus hijos

«No puedo, ni dejaré ninguna hija abandonada nunca. No importan las circunstancias de cómo pasó todo», comenzó diciendo Anuel en la red social.

«Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija. Es mi hija y la amo sin haberla visto aún. Más aún desde que vi a Catta (su hija con Yailin La Más Viral) por primera vez. Ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos que tenía que estar para mi otra hija», aseguró el cantante puertorriqueño en la cjaa de comentarios de su publicación.

Pese a que el mensaje que envió Anuel fue más que positivo, el artista urbano volvió a lanzarse con todo contra Melissa Vallecilla tal como lo hizo hace un tiempo en una transmisión en vivo. Pues según dijo Anuel, la relación que tuvo con ella no fue de meses, sino que solo un par de horas.

«… No opiné nada hasta que dije que era una mentirosa en el live, porque solo fue una noche de sexo como Aventura, y Wisin y Yandel jajaja Así como todo el mundo que chingan también y como les escanta jajajaj Y punto!», continuó diciendo.

La aclaración que incluyó a la Bichota

Anuel no solo se quedó con lo dicho anteriormente, ya que el puertorriqueño también aclaró todos los rumores sobre cuando concibió a su hija Gianella. En ese sentido, el artista urbano aclaró los tiempos de sus relaciones con Karol G y Yailin La Más Viral.

«También que eso fue cuando yo no conocía a mi ex pareja (Yailin) y no, no estaba con Karol tampoco. Ya casi un año entero soltero y dijo que llevaba conmigo 9 o 10 meses de novia o de mujer mía, cuando en realidad 8 meses llevaba con mi pareja de aquel entonces y los tiempos nunca cruzaron», explicó Anuel

El intérprete de «China» se respondió a si mismo y comentó nuevamente para realizar un mea culpa. En ese contexto, Anuel le pidió perdón «a todo el mundo» que se vio afectado por cómo actuó en esta situación.

«Debí buscar a mi hija desde que nació y estar presente 100% desde su primer respiro, pero nadie nació sabiendo y el rencor me consumió, y me fallé yo mismo a mis valores y a mis códigos, porque ni mis niñas hermosas, ni mi hijo merecer no tener un padre», agregó Anuel junto con enviar sobre la responsabilidad de los padres con sus retoños.