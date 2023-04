Daniel Fuenzalida tras salir de urgencias por delicado estado de salud: «Nunca había sentido un dolor así»

En la madrugada de este martes 11 de abril, Daniel Fuenzalida estuvo internado en urgencias después de haber sentido un intenso dolor en el abdomen. Más tarde el locutor radial señaló que su diagnóstico fueron cálculos, pero que ya se encontraba bien de salud.

Daniel Fuenzalida se refiere a su estado de salud

Luego de haber pasado el mal rato, nuestro querido locutor de la Central RadioActiva habló con Página 7 acerca del complicado momento que vivió. «Pensé que me infartaba, anoche estaba solo en mi casa, me acosté y me vino un dolor muy fuerte en la zona abdominal», señaló.

El comunicador explicó que la situación le causó gran preocupación: «Se me durmió la pierna y brazo izquierdo, me asusté mucho, entonces, uno se persigue harto, me puse demasiado nervioso».

Sobre la reacción que tuvo ante estos síntomas, mencionó: “Alcancé a tomar mi auto para irme solo a la clínica, nunca había sentido tanto dolor, lo único que pedía era un analgésico a la vena”.

Fuenzalida confirmó que los exámenes indicaron que se trataba de cálculos. Además, señaló que estuvo toda la noche en observación y que le dieron el alta cerca de las 6 de la mañana para seguir con su vida normal.

«Le dije al doctor que soy súper hiperquinético, entonces le pregunté si podía volver a la radio y él me dio el pase, regresé inmediatamente», cerró el «exHuevo».

El mismo martes Fuenzalida asistió a su trabajo en Radio Activa. «Todas las locutoras me decían que es parecido al dolor de parto en las mujeres», señaló el animador a Las Últimas Noticias.

Incluso posteriormente se juntó con distintos animadores, entre ellos Mario Kreutzberger en el Hotel Sheraton para empezar a organizar la siguiente Teletón que será en noviembre. Al consultarle como se sentía señaló: «Me siento bien, pero no al cien».