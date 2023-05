Vladi Cachai: el destacado productor chileno que trabajó en el reciente hit de Ozuna

El destacado productor nacional, Vladi Cachai vuelve a sorprender tras colaborar con nada más ni nada menos que con el «negrito de ojos claros», Ozuna.

Recientemente, Ozuna estrenó su nueva canción «Isla desierta». Este fue producido por Vladi Cachai, uno de los productores chilenos con mayor trayectoria y reconocimiento en Latinoamérica.

De este modo, el reconocido artista nacional fue parte del trabajo del nuevo tema del cantante puertorriqueño que se realizó en Miami, Estados Unidos.

«Estoy muy contento con haber hecho este trabajo junto a un grande de la música mundial. He tenido la fortuna de hacerlo con Don Omar, Paloma Mami, Gloria Trevi, Alcover, Nacho y muchos más», explicó el productor musical,

«Esto es el esfuerzo a años de trabajo. Tomé la decisión de venir a Estados Unidos y he trabajado con grandes músicos. Se vienen muchas más sorpresas», agregó Vladi Cachai

«Isla desierta» se estrenó hace menos de una semana y ya acumula más de 300 mil visitas en Youtube. Este está disponible en el canal de Ozuna.

¿Quién es Vladi Cachai?

Vladi Cachai es uno de los productores nacionales más reconocidos en Latinoamérica.

Hace dos años se erradicó en Miami, Estados Unidos, donde ha estado realizando grandes trabajos.

Es importante mencionar que Vladi Cachai es un referente en la producción musical en Latinoamérica y fue de las primeras personas en impulsar el género urbano nacional.

Durante su trayectoria, el productor musical ha logrado ganar ocho discos de oro y cuatro de platino.

Además, Vladi Cachai ha trabajado con artistas de la talla de Ozuna, Gloria Trevi, Don Omar y Nacho.

Hace aproximadamente un mes, el destacado productor colaboró con MC Piri, quien es ex integrante de la icónica banda, Movimiento Original. En esta ocasión, los chilenos estrenaron «No me digas que no», una canción que cuenta la historia de un amor prohibido.