«No te compro»: el palo sin filtro de Lucas que dejó llorando a Alessia en Gran Hermano Chile

Gran Hermano Chile continúa dando que hablar debido a los primeros cruces entre los jugadores del reality de Chilevisión, siendo uno de ellos el palo sin filtro de Lucas Crespo contra Alessia Traverso en un contexto totalmente inesperado.

El estudiante de psicología estaba acostado con Francisca Maira cuando la chiquilla de 21 años se ubicó en la cama que estaba al costado y se lanzó sin filtro. «Alessia, ¿por qué no estás en el cine?», soltó Lucas dejando totalmente sorprendida a la joven quien no entendió el comentario. «¿Por qué en el cine?», preguntó por su lado la estudiante de ingeniería comercial.

«No sé, te veo actuando en el cine mal», aclaró por su lado junto con agregar: «te veo en tu papel, no sé. No te compro tanto, no te creo tanto, pero… igual te veo. No sé, voy a ver, voy a ver. Te estoy analizando si te creo o no», continuó diciendo Lucas ante una sorprendida Alessia, quien tenía una sonrisa nerviosa en ese momento. «Déjame analizarlo. Por ahora te creo, vamos a ver de acá a un par de meses», remató el estudiante de psicología en el programa.

La reacción de Alessia ante el ataque inesperado de Lucas en Gran Hermano Chile

Después de que el oriundo de Lo Barneche se fue en picada contra la joven de 21 años, esta última se retiró de las habitaciones y rompió en llanto en compañía de Rúben y Constanza, quien la acompañaron y respaldaron en el complejo momento personal.

«Soy así y me han criticado mucho en mi vida por eso», manifestó Alessia a sus compañeros, junto con referirse a cómo le afectaron las palabras del otro jugador del reality. «El Lucas en volá ni siquiera lo dijo en mala…», complementó Alessia sobre el comentario que la golpeó. Sin embargo, la participante de Gran Hermano Chile hizo enfásis en la conducta pasivo-agresiva de su compañero. Esto ya que el comentario se lo pudo haber conversado de otra forma.