Pollo Fuentes cuenta la firme de si colaboraría con Marcianeke: «Qué volada nos vamos a pegar»

La noche de este sábado se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, en el que estuvieron invitados Arturo Ruiz-Tagle, Andrea Hoffman Claudia Aldana y José Alfredo ‘Pollo’ Fuentes, quien sorprendió con varias revelaciones de su vida y su carrera.

Y es durante la conversación en su hogar, que el artista habló sobre su reinvención en la música y si acaso le gustaría colaborar ni más ni menos que con Marcianeke. Frente a lo cual no dudó en responder que «Con cualquier joven que me lo pidiera lo haría encantado».

Siguiendo por esta línea, decidió tomarse con humor esta posibilidad e incluso hizo referencia a la gran diferencia de edad que tiene con el artista urbano. «Sería un bonito dúo: Sería Marcianeke y Ancianeke», lanzó entre risas.

«Marcianeke, prepárate. Vamos a hacer un dúo los dos… ¡Qué volada nos vamos a pegar compadre, literalmente», cerró el Pollo Fuentes en medio de las risas de sus invitados en el programa de Chilevisión.

Pollo Fuentes y la lejanía con su familia

Hace un tiempo, el cantante se confesó en Socios de la Parrilla, asegurando que «estoy solo, este último tiempo he sentido más fuerte la soledad. Confieso que estos últimos días cuando se abre la reja del estacionamiento me duele la guatita. Voy a estar solo, quiero dormirme luego».

En relación con la soledad, mencionó que dos de sus tres hijos viven fuera de Santiago, pues su hija Natalia vive en San Pedro de Atacama y su hijo mayor en Houston. «Pero lo que más me llena son mis nietos, son una felicidad inmensa. Entonces no estar con ellos me complica. Veo los videos y me dan ganas de llorar».

«Es complicado, me complica la soledad. El hecho de sentir que no tienes la misma capacidad física de antes. Me complica la cosa económica, para mi familia siempre he sido el pilar y me asusta no poder darle todo lo que a mí me gustaría. Es una presión que me hago yo mismo» cerró.