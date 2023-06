Hasta Marcianeke salió al baile: la dura arremetida de Ignacia Michelson que sería contra Vale Roth y el papá de su hija

Ignacia Michelson dejó las redes en llamas durante las últimas horas después de lanzar unas potentes acusaciones que involucrarían a Vale Roth y al papá de su hija, Miguel de la Fuente.

Pero este conflicto no sería algo nuevo, pues ambas famosillas se vienen dando con todo hace rato. Recordemos que fue en octubre del año pasado cuando Vale Roth acusó una agresión por parte de Ignacia Michelson durante un carrete. Mientras que ahora se inició un nuevo cahuín que involucró a Marcianeke, al esposo de la exgimnasta y todo en el marco del nacimiento de la hija de Vale Roth.

Las fuertes declaraciones de Ignacia Michelson que salpicaron a Vale Roth y al papá de su hija

«Podrá haber recién parido, pero si a mí me joden primero, yo voy a joder», comenzó arremetiendo la ex chica reality, según consignó Radio Pudahuel. Asimismo, Ignacia Michelson relató: «Cuando yo terminé con el Mati (Marcianeke), la muy pendeja lo llama y no habla ella, habla el marido, obviamente con ella al lado», lanzó la exportada de Playboy.

Pero la cosa no solo se quedó en lo anterior, ya que Ignacia Michelson siguió lanzándose sin filtro contra Vale Roth: «Que yo era esto, que era lo otro, que aquí, que acá. Ella ‘yo soy súper buena vibra, soy mamá’, no le compro ese papel», añadió.

«¿Ustedes son pendejos creyendo que una mujer por estar embarazada cambió? No, mi amor. La gente no cambia. ¿Por qué no se preocupa de ella? ¿De su familia? Ya está casada, va a tener hijos, o sea, está en otra etapa de su vida. ¿Por qué me sigue jodiendo o por qué llama al Matías?», complementó la ex chica reality.

Para finalizar, Ignacia Michelson aseguró que sus palabras tenían fundamentos de sobra. «¿Quieren pruebas?, las voy a mandar cuando llegue a Santiago. Porque ustedes saben que yo no hablo sin tener prueba. Esa es la regla número 1 de Ignacia Michelson», afirmó la creadora de contenido erótico sin entregar nombres.