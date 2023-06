«Siempre quieren más de Nacha»: la sensual presentación de Ignacia Michelson en celebración del Passapoga

Ignacia Michelson dejó atrás su quiebre con Marcianeke para entregar todo de ella en el escenario en el marco de su presentación en el tradicional local: el Passapoga.

El evento que promocionó durante varios días en sus historias de Instagram finalmente llegó y fue todo un éxito. Así lo relató la ex chica reality en conversación con Las Últimas Noticias (LUN).

¿Qué dijo Ignacia Michelson sobre su presentación en la celebración del Passapoga?

Según consignó el medio antes mencionado, «Nacha» llegó al Passapoga a las 1:47 horas de este viernes en el marco de la semana del aniversario 21 del reconocido local nocturno nacional. Asimismo, después de tardarse en marcar presencia, se subió al escenario a las 2:11 horas, donde dejó en llamas a las hombres presentes usando solo una panty y un poco más de ropa.

En lo que respecta al desarrollo del show de la chiquilla, hubo un momento en el que pidió las palmas de los sujetos presentes, quienes quedaron locos cuando Ignacia Michelson se echó encima un vaso con agua. Esto terminó brevemente cuando todos los hombres tenían los termómetros a punto de explotar lo que provocó que pidieran mucho más de la ex chica reality.

«¿Quiéres más?», consultó el locutor del lugar quien recibió una respuesta más que eufórica. Esta misma contestación provocó que Ignacia Michelson saliera nuevamente a escena a las 2:24 horas, para subir al escenario a un hombre que estaba en primera fila, sentarlo y brindarle un baile más que sensual. El show terminó tres minutos más tarde no antes de que Ignacia Michelson trepara un caño por última vez.

«Me encanta bailar cosas sensuales, me encanta el tecno, la electrónica es mi pasión, soy DJ, eso es lo que más me mueve», confesó la chiquilla en camarines previo a referirse a su segundo baile en el escenario. «Me pidieron otra vez, siempre quieren más de Nacha, no se aburren de mí», aseguró Ignacia Michelson en diálogo con el medio antes mencionado.