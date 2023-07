«Asqueroso»: Fanáticos de Gran Hermano Chile se lanzan contra querido participante del reality tras «presunto acoso» en la piscina

En uno de las últimas transmisiones de Gran Hermano Chile, surgió un particular momento en la piscina que esta al interior del encierro.

Algunos usuarios y fanáticos del programa de Chilevisión arremetieron con todo, contra uno de los participantes más populares del nuevo reality de CHV.

En ese sentido, uno de ellos subió un video. Donde sale el momento donde otras de las integrantes habría sufrido una situación de acoso.

«Si no lo chocaba hans y no la soltaba no salía vivo de esa casa el asqueroso este», señaló el seguidor de Gran Hermano Chile a través de su cuenta de Instagram.

