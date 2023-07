«Es verdad»: Daniel Fuenzalida reveló la razón por la cual ha sido rechazado en diversos canales de televisión

Recientemente, nuestro querido locutor, Daniel Fuenzalida realizó una potente revelación en Me Late Digital.

Esto ocurrió luego de una llamativa consulta de parte de una televidente. «Daniel, ¿es verdad que tú querías ser el animador del matinal del 13, pero no te eligieron por ser muy farandulero?», preguntó. Cabe destacar que esto generó gran sorpresa en el panel.

La sorprendente revelación de Daniel Fuenzalida

Ante la consulta de la televidente, Daniel Fuenzalida respondió con sinceridad. «Es verdad, yo quería animar el matinal de Canal 13, bueno cualquier matinal (…) y efectivamente, en el comité se dijo ‘no, es muy farandulero’. Hace un par de meses me pasó lo mismo», reveló.

«En TVN me pasó lo mismo, me querían para un programa, y en el directorio dijeron: ‘no es muy farandulero, y se junta con ese niño Sergio Rojas’. Entonces, por culpa de Sergio, yo no he podido avanzar en mi carrera televisiva», añadió en modo de broma.

«Cuando me asocian a Sergio Rojas, yo muero al tiro. Voy por el voto del jefe de programación, voy por el voto de otro gerente, voy al directorio y dicen ‘noo, es amigo de Sergio Rojas'», explicó nuestro querido Daniel Fuenzalida.

Cabe destacar que esto fue en tono de broma y causó diversas risas en el panel de Me Late.

Ante esto, Rojas no se quedó callado y le respondió a Daniel Fuenzalida. «Te digo una cosa, gracias a eso, te has convertido en el animador A de este canal (Zona Latina), gracias a eso, mira a dónde estás», expresó.

Cabe destacar que nuestro locutor recientemente asumió un nuevo desafío. Hablamos del retorno de Sin Dios ni Late. Espacio de Zona Latina que es conducido por el exHuevo.

Este programa no se emitía desde el 2019 y volvió a la pantalla chica este lunes 17 de julio.