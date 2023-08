«Se me cayó…» Viviana reacciona a pesados dichos de Fran en su contra

La noche de este lunes, Viviana se convirtió en la séptima eliminada de Gran Hermano Chile. Por lo que en estos días se ha ido enterando de las verdaderas cosas que decían sus amigas sobre ella mientras estaba en el encierro.

Y sin duda que uno de los comentarios más polémicos en su contra, es uno que lanzó Fran Maira durante una conversación que mantuvo con Lucas Crespo, cuando se refirió al acercamiento romántico que tuvo con la joven de 22 años.

«¡Qué asco! No me gusta nada de ella, cero. No me podría atraer. No es de mi gusto», comenzó relatando la rubia en ese momento. Junto con agregar que «no podría hacerlo con ella porque no es de mi gusto. ¡Estás loco! Conozco a un montón de minas y pocas me atraen. No me gustan las minas locas y polémicas».

La reacción de Viviana en la fiesta de Gran Hermano

Es en este contexto que, durante su participación en el panel de la fiesta semanal de Gran Hermano Chile, Viviana se confesó sobre lo que pensó de los dichos de Fran.

«He visto cosas que hablaron de mí que me decepcionaron, y obviamente me enojé. Fran dijo que yo le daba asco, y que no le gustaba. No es lo que me dijo a mí, así que se me cayó», comenzó señalando la profesora de educación física.

Siguiendo por esta línea, Viviana agregó que «ayer vi el momento. Primero verifiqué si estaba cortado, porque igual lo que suben a las redes sociales se edita, pero no era así».

«Si no es así, cuando salga (del reality), que lo aclare. Ahora está adentro y no sabe nada, entonces me quedo con lo que veo (…) Yo no me voy a acercar a ella a aclararlo», terminó el descargo de la chica reality.