Chama y Daniela Aránguiz protagonizan fuerte momento en Tierra Brava: «La dignidad la dejaste en Chile»

¡Todo pasando!, Tierra Brava está on fire, y es que desde el ingreso de Daniela Aránguiz los conflictos van y vienen debido al triángulo amoroso con Luis Mateucci y Alexandra «Chama» Méndez.

Esta vez, el capítulo mostró el momento en que la ex del Mago Valdivia nominó a la venezolana, suceso que no alertó a nadie, ya que la parejita lleva más de un roce por Luis Mateucci.

¡Cara a cara!: el tenso momento que protagonizaron Daniela Aránguiz y Chama

La ex chica Mekano lanzó el primer dardo, diciendo que no tenía «nada en contra» de la venezolana, ya que no la conocía, pero que le había dado la oportunidad de llevarse bien y ella se comportó «como una niña».

Al parecer, los dichos de Daniela Aránguiz no habrían dejado muy contenta a Chama, que respondió al instante: «Tú dijiste, tengo mucha información de afuera sobre ti, y eso no lo veo en buena onda. Yo te comenté que tampoco tengo nada en contra de ti, te respeto. No sé quién eres, no tengo ninguna información y no pienso averiguar nada de tu vida».

En esa misma línea, la venezolana reveló que descubrió a Daniela Aránguiz contándole a Luis Mateucci cosas de su conversación que nunca fueron ciertas.

«Si las cosas vienen de buena forma, te voy a escuchar. Te respeto como mujer. Si quieres una relación conmigo, también búscame, háblame… pero no hemos tenido la ocasión», finalizó.

Inmediatamente, Aránguiz respondió diciéndole que había escuchado mal. «Por suerte está todo grabado, después te darás cuenta de que, quizás, te equivocaste de gritar cosas de una niña», protestó.

Tierra Brava: Chama y Daniela Aránguiz se hacen bolsa en intenso cara a cara

Tras comentarios que iban y venían sobre quién decía la verdad, la venezolana quiso finalizar el tema diciéndole que «ojalá te cuenten todo de verdad, para que no te lleves sorpresas».

“Deberías preguntarle (a Luis) bien si de verdad ha jugado, si de verdad se ha enganchado, si de verdad ha compartido cosas conmigo cosas… porque pienso que tú tampoco te estás dando el puesto de mujer que mereces”, afirmó.

Alexandra Méndez le recalcó que con Luis tenían una linda relación y «hacían todo juntos».

“Le habías dicho (a Luis) que era un falso, mentiroso, cahuinero… y luego vienes aquí a hacer este papelón, sabiendo que eres una mujer que tiene una fama. Un poquito de dignidad… creo que la dejaste en Chile” agregó.

Para finalizar, la ex de Jorge Valdivia respondió: «Menos digna es acostarse al lado de un hombre que no está ni ahí contigo, sin calzones, como lo hiciste tú».