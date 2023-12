Fuerte remezón en Tierra Brava: Daniela Aránguiz arremetió con todo contra Luis Mateucci en su ingreso al reality de Canal 13

En el capítulo de este jueves de Tierra Brava, se mostró en pantalla la esperada llegada de Daniela Aránguiz al reality de Canal 13 para enfrentar a se expareja Luis Mateucci, quien estaba pinchado con Chama. De hecho al momento en que se produce el arribo de la ex chica Mekano, ambos estaban disfrutando de una tarde de spa.

Pues el ingreso de Daniela Aránguiz a la casa fue en gloria y majestad, para la sorpresa de todos los participantes. Lo primero que hizo fue tomar en brazos a Miguelito y tirarse en brazos de Botota. A Junior, tras abrazarlo, le dijo “¿Tú no estabas enamorado de mí?”, con lo que él sólo rió.

Conversando con el resto de los participantes de la casa, Daniela aprovechó de corroborar lo que el resto piensa de Luis. “Él me dijo: ‘te prometo que no voy a tener sexo con nadie’”, les contó. “Acá Luis es conocido como que nadie le cree lo que dice”, le respondió Daniela Castro.

El confrontacional saludo de Daniela Aránguiz a Luis Mateucci en Tierra Brava

Mientras que Daniela Aránguiz conversaba con el resto de los participantes del reality de Canal 13, Luis Mateucci y Chama regresaron a la casa vistiendo batas de baño. “¿Hola Chuchi, cómo estás?”, lo saludó Aránguiz, y le dijo que “nosotros nos debemos una conversa. Hazte el h… no más”.

Cuando Luis se molestó porque había demasiada gente para hablar de estos temas, se fue adentro de la casa con Chama. “Lo único que te digo es que deberías cumplir tus promesas”, le dijo Daniela. “Si tenemos una conversación es conmigo, no con todos estos personajes que te falsean. Si pensás que te voy a festejar tus jueguitos, estás muy equivocada”, replicó Luis, enojado. “Qué bonita bienvenida, no te reconozco”, contestó Daniela.

Pamela Díaz intervino para convencer a Luis de calmarse y salir a conversar a solas con Daniela, pero Chama la echó de la casa a insultos. “Qué hija de p…”, exclamó la venezolana cuando La Fiera se iba.

Daniela Aránguiz entró y vio a Luis Mateucci acostado en su cama, pegada a la de Chama. “Anda separando las camitas… te doy tres horas, te estoy hablando en serio”, le advirtió al argentino, y le pidió que le devolviera sus aros. El trasandino, enfurecido, salió con las joyas y se las pasó. “A mí no me compras ni con un aro ni con nada”, le dijo. “¿Te devuelvo el anillo que me regalaste también?”, le preguntó ella.

Preocupada, Chama consoló a Luis, le dijo que no cayera bajo y le aseguró: “No me pienso poner a pelear con nadie, pero si veo que te están atacando, te voy a defender siempre”. “¿Por qué entró en esta parada? Si yo no me porté mal con ella”, se lamentó Luis.

Daniela citó a Chama a hablar con ella en la cocina. “No tengo nada contra ti, ojalá nos aprendamos a conocer. A ti no te va a gustar ser mi enemiga. No vengo a destruirte ni a juzgarte ni a nada”, le dijo la chilena.

“Yo no te tengo miedo. Luis me dijo que tenían una relación, que se terminó al entrar”, le respondió la venezolana, a lo que Daniela Aránguiz le explicó que no fue exactamente un término. “Él me hizo muchas promesas. Le dije que podía tener algo con alguien, pero que no se iba a acostar con esa persona. Nosotros nos dimos un stop, no terminamos. Me regaló un anillo de compromiso”, le confesó.

“Él me dijo que lo del anillo fue una broma, que eso lo grabaron bromeando y que ese anillo era tuyo”, replicó Chama. “Te está mintiendo”, le manifestó Daniela: “Antes de entrar me dijo que lo esperara, que estaba enamorado de mí”.

Tras explicarle que estuvo 20 años casada y sufrió muchas infidelidades, Daniela le confidenció a Chama que la investigó y supo que ella en Perú tenía fama de tener relaciones con hombres casados. “No existe eso. No me meto con hombres casados ni mayores”, le aseguró Chama.

Para cerrar, Daniela le advirtió: “Tienes que tener cuidado que no jueguen contigo”. Cuando Chama le respondió que Daniela es “grande y tiene hijos”, la chilena reaccionó de inmediato. “No me hables nunca más de mis hijos. Yo no tengo vida privada, pero hay códigos”, le enrostró.