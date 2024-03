«Chiquitito, pero venenoso»: El tenso cara a cara entre Chama y Miguelito en Tierra Brava

En el capítulo de este lunes de Tierra Brava se vivirá un fuerte cara a cara entre Alexandra «Chama» mendez y Miguelito.

En el adelanto del capítulo se puede ver que la participante nominará al ex Morande con Compañia y además, entregará sus motivos.

«A veces juzgas tanto a las personas de tu equipo y a las demás, que te crees el puto amo. Y el puto amo está desaparecido», partió señalando Chama.

“No solamente aparecer para lanzar tu veneno. Eres chiquito, pero venenoso”, lanzó sin filtro la participante de Tierra Brava.

Además, Chama le intentó dar un dulce a Miguelito. “Para que no estés tan deprimido, traje una chupetita”, señaló. Sin embargo, Miguelito lo rechazó.

“Por eso es que eres como eres”, le señaló la venezolana.

“Si tú sacas todo lo anterior, porque yo también puedo sacar lo anterior y tú no quedarías bien”, agregó Chama.

Finalmente, la participante de Tierra Brava aseguró que tenía ganas de ir a competencia con él. Ante esto, Miguelito respondió un «por favor».

Es importante mencionar que este no es el único conflicto que se vivirá durante el capítulo de este lunes.

El enojo de Nico Solabarrieta con Botota Fox en Tierra Brava

En el adelanto del capítulo de este lunes se puede ver que Nico Solabarrieta tuvo un momento de furia con Botata Fox, luego de que lo vinculara con Jhonatan Mujica.

«Me han hueveado bastante, y ya me estoy calentando con la hueá (sic). Yo a él lo quiero mucho, respeto su bisexualidad, pero no me hueveen más», expresó furioso Solabarrieta en Tierra Brava.

«Me importa una mierda. Me puedo duchar con él, hasta en pelota. Le puedo dar un piquito, y estoy tan seguro de mi sexualidad, que me importa una mierda», indicó el joven, según se pudo ver en el adelanto del próximo capítulo.