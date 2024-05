«Perdió»: Bad Gyal la rompe tras lanzar nuevo tema junto a Ivy Queen

Recientemente, Bad Gyal sorprendió a sus fanáticos tras estrenar «Perdió» junto a la gran Ivy Queen. Un tema que transmite empoderamiento.

Es importante señalar que esta es la primera vez que las destacadas artistas urbanas se unen en una canción. Algo que dejó más que contenta a la intérprete española.

Bad Gyal la rompe con nuevo tema junto a Ivy Queen

«Ivy es una artista súper importante para mí y haber podido colaborar con una leyenda como ella en ‘Perdió’ ha sido increíble. Siento que su verso le da aún más fuerza al tema y lo lleva a otro nivel, ella siempre es muy dura. Era la única persona que podía hacer este tema más grande. Ivy es un referente para toda mi generación. Me encanta ver cómo mi trabajo es capaz de inspirar así a artistas tan influyentes como ella», indicó Bad Gyal sobre esta colaboración.

Cabe destacar que «Perdió», llegó junto a un tremendo videoclip, el que fue dirigido por Stillz. Por otro lado, la producción estuvo a cargo de We Own The Cit. Este trabajo audiovisual se sumerge en el maximalismo del reggaetón de los 2000 y hace referencia al estilo dosmilero que marcado a la cantante española durante el último tiempo.

Además, en este video Bad Gyal homenajea a La Caballota tras utilizar las clásicas uñas que tanto la caracterizaron en su tiempo

Es importante mencionar que este nuevo tema es un remix de «Perdió Este Culo», la canción principal de «La Joia», el álbum debut de la intérprete de «Chulo». Trabajo discográfico que ha tenido gran recepción. De hecho, obtuvo un lugar en el top 10 de los álbumes más escuchados en Estados Unidos en Spotify y el puesto número 67 en la lista Top 100 de álbumes latinos en Billboard.

Asimismo, solo en un día «La Joia» consiguió cerca de 4 millones de reproducciones en Spotify.