«Me parece que es absolutamente innecesario»: Neme arremetió contra el momento preparado antes de que Myriam Hernández recibiera la Gaviota de Platino

En el capítulo de esta mañana del matinal especial de Mega durante el Festival, «Con Gusto a Viña«, José Antonio Neme se descargó contra la «performance» de entrega de la Gaviota de Platino a Myriam Hernández.

Cabe recordar que Macarena Ripamonti tuvo que hacer un «papeleo» en vivo, para autorizar la entrega del premio a la cantante.

Neme arremetió contra el momento preparado antes de que Myriam Hernández recibiera la Gaviota de Platino

Antes de entregar la Gaviota de Platino a Myriam Hernández, hubo un particular momento, que nunca antes se había visto. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, fue seguida por una cámara de la transmisión oficial, hasta una sala en la que se encontraba el Concejo Municipal.

Ahí, propuso la idea de entregarle el premio a la cantante, lo que aprobaron. Macarena Ripamonti entonces, firmó el documento oficial para hacer entrega de la Gaviota de Platino. Y fue la propia alcaldesa, la que le llevó el galardón.

Al animador del matinal de Mega, José Antonio Neme, no le gustó este momento, lo que dejó saber, fiel a su estilo: «Creo que se podría haber ahorrado esa vuelta audiovisual, fue raro».

Luego, continuó su punto: «¿Con Myriam Hernández había que explicar algún tipo de estatuto?, me parece que es absolutamente innecesario»

«Si hay una alcaldesa cuidadosa de las formas mediáticas, esa es Macarena Ripamonti. Para bien o para mal», agregó.

Si bien, Neme afirmó que todo es un show, dijo que le pareció muy largo, y también declaró: «Ella es súper grave con eso, es cuidadosa, entonces (creer) que ella iba a permitir que una cámara la siguiera y la enfocara tomando una decisión al aire… no».

«Macarena no iba a salir diciendo ‘mira, vimos todos los estatutos y ella no cumple con el requisito de estar en último quintil, entonces no tiene beneficio’. ¡No me vengan con huevadas!», ironizó.

La panelista, Natasha Kennard, le respondió: «Nadie pensó que era una reunión real, era parte del show«.

«Por eso, para qué hacerla como que es real«, cerró Neme.