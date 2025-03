Kidd Voodoo reveló el origen de su nombre en conversación con Billboard: «Nace porque necesitaba empezar a sacar música»

Kidd Voodoo, quien atraviesa un tremendo momento en su carrera, volvió a ser noticia por tremendo hito. Resulta que fue entrevistado por el popular medio internacional Billboard.

No caben dudas de que el intérprete de «Instinto» es uno de los artistas del momento. Recordemos que brilló en el Festival de Viña 2025, donde logró ganar gaviota de plata y de oro. Además, a esto se le suma que agendó siete shows en el Movistar Arena, de los que RadioActiva es radio oficial.

Sin embargo, esto no es todo. Kidd Voodoo estrenó el pasado 6 de marzo su nuevo álbum «Satirología, Vol.3» y este lunes se posicionó en el tercer puesto del listado del Top Álbum Debut Global. Solamente por debajo de Lady Gaga con «Mayhem» y «Ruby» de Jennie.

Kidd Voodoo sigue dando que hablar y protagonizó entrevista con Billboard

Kidd Voodoo la sigue rompiendo y recientemente fue entrevistado por el popular medio internacional Billboard.

En esta instancia, el destacado cantante reveló el origen de su nombre artístico.

«Nace porque necesitaba empezar a sacar música. En ese momento en chile estaban muy de moda los prefijos, como lo estuvo en Estados Unidos con Lil o Kidd. Entonces yo decidí ponerme Kidd por par de artistas que me gustaban mucho y necesitaba subir la canción en ese momento, porque ya la había anunciado», indicó.

«No pensé mucho, pero dije ‘si no saco nunca el tema, nuca voy a empezar esto’. Entonces dije ‘ya vamos a publicarla’ y miré mis pedales de guitarra y uno decía Voodoo, dije ‘ah Kidd Voodoo, no suena mal’. Ahí quedó en nombre y ahora estoy aquí», agregó.

Además, el cantante habló de sus inicios en la música urbana y también a la identidad que ha creado con los ‘Sátiros’.

«Necesitaba pautear algo que no estuviera pauteado acá, para que la gente me reconociera, por otro nombre. Me gustó la palabra, la tomé e incluso me la tatué«, expresó mostrando su cuello.