«Lo haría donde me encontrase»: Sergio Rojas aseguró que Pamela Díaz le prometió una ‘patá en la raja’

Sergio Rojas, conductor de «Que te lo Digo«, de Zona Latina, reveló en el programa una situación que involucra a Pamela Día.

Recordemos que hace más de 10 años, ya tuvieron un encontrón, donde «La Fiera» lo golpeó. Y en esta ocasión, Sergio Rojas aseguró que la conductora de Canal 13 lo amenazó, pero que esta vez, él le respondería de igual forma.

Sergio Rojas afirmó que Pamela Díaz lo amenazó de agresión

Todo comenzó cuando en el programa, estaban especulando que Pamela Díaz influenció a Faloon Larraguibel para alimentar la polémica con Emilia Dides, por el reinado del Festival de Viña 2025.

Tras esto, reveló que Pamela Díaz le envió un audio, en la que afirmó que le daría la «patá en la raja» que Julio César le había prometido. Esto, después de que el conductor de «Que te Lo Digo» difundiera una «fake news«, que involucraba al JC:

«Me mandó un audio para decirme que ella sí me daría la patada en la raja que Julio no se atrevió a darme, y lo haría, en el fondo, donde me encontrase, para el beneplácito de todos aquellos que prometen, pero que no cumplen», señaló.

Esto generó confusión en el estudio, al tratarse directamente de una amenaza de agresión física.

Eso sí, aseguró que no terminaría ahí: «La diferencia Pamelita, es que si usted me pega la patá en la raja, la patá que le voy a mandar de vuelta no se la saca ni el Papa«.

«Ya no soy el niño de 17 que agarró a charchazos en un VIP de televisión. Si usted me ataca de esa manera, no espere que yo me quede igual que los pavos lesos«, agregó.

Esto con relación a una antigua disputa que tuvieron, en Primer Plano, cuando según informó Glamorama, «La Fiera» le pegó una cachetada a Sergio Rojas, por las declaraciones que hizo en su contra.

«Si queremos igualdad, la igualdad tiene que ser para todas las partes«, cerró.