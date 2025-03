«Me encantó, me enamoré»: Daniel Fuenzalida recordó la fugaz relación que tuvo con una carabinera

En el capítulo de este martes de «El Medio Día«, el espacio matutino de nuestro querido Daniel Fuenzalida en TVN, el conductor reveló una particular anécdota. Resulta que el «Huevo» tuvo una breve, pero intensa relación amorosa con una funcionaria de carabineros, lo que sorprendió a todos en el panel.

Todo esto surgió a raíz de la revelación de Pamela Leiva, la humorista y panelista del espacio. Ella afirmó que su primer pololeo fue con un carabinero, lo que puso el tema sobre la mesa.

El inicio del romance con la Teniente Leiva

Luego de las palabras de Pamela Leiva, Daniel Fuenzalida reveló: «Tuve una especie de pololeo con la Teniente Leiva, también era de Carabineros. Tiene su cosa».

Así, comentó que la conoció en la discoteca Sala Murano: «Yo estaba en mis tiempos de carrete tomándome una cosita, estaba solo, y de repente se me acerca un tipo alto, saca la identificación de cuero y me dice: ‘Hola Huevo, qué tal, me presento, soy capitán de Carabineros’».

Entre risas reveló que en ese momento se asustó, por la intimidante presentación del hombre, sin embargo, la situación rápidamente se fue para otro lado. «Lo que pasa es que vengo con una misión, pues en la barra está mi colega, la Teniente Leiva, y lo quiere conocer«, contó que le dijo.

La fugaz relación de Daniel Fuenzalida con una carabinera

Ahí afirmó que realizó un «paneo» para verla: «Me encantó, me enamoré. Veo a la Teniente Leiva, hicimos match visual y me acerco».

Siguiendo con el relato en el programa de TVN, agregó: «Empezamos a hablar e intercambiamos teléfono. Yo le dije que trabajaba en la radio, en FM Hit, y mira las coincidencias, ella trabajaba al lado de la radio, éramos vecinos. Esa misma noche nos dimos un beso«, reveló.

Luego, el conductor de Central RadioActiva comenzó una «relación» en la que se pasaban a buscar mutuamente al trabajo. Mientras ella vestía de civil.

Sin embargo, todo llegó a su fin poco tiempo después, mientras el «Huevo» trabajaba en la radio: «Me llama ‘Don George’, el guardia y me dice ‘lo busca Carabineros’. De partida, pensé ‘¡Qué hice anoche!’, era mi época mala».

Era ella, que en ese momento se encontraba muy seria, y le comentó a Daniel Fuenzalida: «Me estaba embalando contigo, creo que esto podría encaminarse muy bien, pero debido a tus conductas y la vida que llevas, no puedo seguir contigo. Estoy contigo o hago mi carrera en Carabineros«, finalmente, ahí terminó la fugaz relación.