«No tiene cura»: Reconocida animadora chilena cuenta detalles de la compleja enfermedad que padece

Paulina Nin de Cardona impactó en el capítulo de este miércoles de «Hay Que Decirlo» de Canal 13. En el espacio de farándula, se encontraban hablando de la reciente revelación de Karla Melo en sus redes sociales. Recordemos que la cantante, contó a sus seguidores que padece de cáncer de mama, diagnosticado en enero de este año.

A propósito de la enfermedad, Paulina Nin aprovechó para dar su propio testimonio, ya que padece de la enfermedad de Crohn, una complicada afección crónica que la mantuvo en un estado de salud delicado.

Paulina Nin reveló el delicado estado de salud que tuvo por la compleja enfermedad que padece

Paulina Nin reveló en el panel de «Hay Que Decirlo«, que sufre del mal de Crohn, o la enfermedad de Crohn, una enfermedad crónica que puede afectar al intestino, como es su caso. «Es una enfermedad inmunológica que, en mi caso, afecta al intestino. Me operaron en Estados Unidos, me sacaron el intestino grueso, viví 3 años con una bolsa colgando de mi abdomen y hacía televisión», señaló.

Así, comentó la importancia de que las figuras públicas cuenten sus enfermedades, como Karla Melo, pues de esa forma, la gente que padece lo mismo no se sentirá sola en su proceso. Además, pueden ver como los demás también buscan salir adelante.

Luego, decidieron hablar en profundidad sobre su caso. De este modo, la panelista del programa, afirmó que su enfermedad «no tiene cura«. También, contó que los médicos siempre le decían que tenía «colitis inespecífica«. Sin embargo, decidió investigar cuando no pudo abrir la puerta del auto, debido a que sus articulaciones se inflamaron y no podía doblar los dedos, además, no aguantaba el dolor.

Paulina Nin, aseguró que fue capaz de soportar su diagnóstico: «Nunca me he preguntado el porqué a mí, sino que dije para qué, porque tiene que ser para algo. Creo que ha sido para entender mucho de las enfermedades inmunológicas y por lo que pasa mucha gente«.

«Me pude ir a operar a Estados Unidos, aquí ya estaba muy mal, me tuvieron mucho tiempo hospitalizada, 25 días en la Alemana, y no daban con lo que tenía», comentó.

Además, contó que cuando estuvo hospitalizada, no podían encontrar qué era lo que tenía, y solamente pudieron descartar enfermedades, como sida o lupus.